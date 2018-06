Anaya rechaza pactos de impunidad; AMLO insiste en diálogo plural

El candidato presidencial a la República, Ricardo Anaya Cortés acusó a Andrés Manuel López Obrador de haber concertado un pacto de impunidad con el gobierno federal priísta y otorgar una amnistía anticipada a los criminales, por lo que aseguró que de llegar a la presidencia no habrá venganzas ni protección alguna a corruptos y criminales, solo habrá justicia.



“Ese candidato López Obrador además de ofrecerle amnistía y perdón a los criminales ahora ya también está ofreciendo perdón a los corruptos. No sé si se enteraron pero ya pactó con el gobierno priísta, hay un pacto de impunidad: se pusieron de acuerdo. Ya dijo públicamente que él no va a perseguir los actos de corrupción de este gobierno”, señaló.

Durante un mitin en Huixquilucan, Estado de México, el candidato de Por México al Frente añadió “con claridad: no va a haber venganza, pero sí a habrá justicia y que quede claro: los que la hicieron la van a pagar. Nada de pacto de impunidad”.

Foto: Cuartoscuro

Sus declaraciones se realizaban al tiempo que el candidato de Morena apelaba al diálogo plural.

Desde Chilapa, Guerrero, el abanderado de "Juntos Haremos Historia", convocó a un diálogo por la paz en el estado de Guerrero. El político tabasqueño se comprometió a enfrentar la violencia que aqueja a Chilapa y a todas las comunidades del estado.

"No le vamos a dar la espalda, no le vamos a hacer como el avestruz, que entierra la cabeza en la tierra, no, vamos a enfrentar el problema de la mejor manera posible", dijo durante su discurso en ese municipio.

Tras aplaudir la forma en la que el obispo Salvador Rangel, resolvió la violencia en la comunidad, López Obrador anunció que seguirán su ejemplo en el sentido de que se entablará un diálogo plural con los grupos religiosos, padres de familia y el país.

Foto: Cuartoscuro

En México viven 16 millones de jóvenes en pobreza, quienes ante esta crisis, han sucumbido a la delincuencia porque no se ha atendido de raíz la inseguridad y violencia, a través de la educación y el trabajo.

Aseguró que en cuanto triunfe su movimiento se va a serenar al estado de Guerrero, uno de los más violentos en México.

También rechazó continuar con la estrategia militar, pues no ha resuelto la crisis, por el contrario, han aumentado los índices de violencia. "No es ojo por ojo, diente por diente, no es la ley del Talión, porque si fuese así nos quedaríamos tuertos o chimuelos todos", sentenció.

Cabe mencionar que a su salida de Tlapa, fue escoltado por cuerpos de la policía estatal y comunitaria.