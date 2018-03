Anaya se la pasa de viaje: López Obrador

AGUASCALIENTES, Ags.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos haremos historia (Morena-PT-PES), criticó que sus adversarios solo piensen en aparecer en los medios de comunicación y hacer campaña en el extranjero, en lugar de comprometerse a no cometer fraude electoral.

"No trabajan, creo que ahora uno de los candidatos se fue a Alemania, creo que allá a Europa y a otros países, bueno, ¿y por qué no viene a Aguascalientes?, ¿por qué no a Zacatecas? nomás quiere echarme montón a mí y decir que me faltan pantalones”, dijo en referencia a las giras en el extranjero de Ricardo Anaya.

Agregó también que “todos, todos”, no solamente el presidente Enrique Peña Nieto, deben asumir la responsabilidad de no cometer fraude electoral: desde el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta los candidatos, en especial el PRI y el PAN, “porque son los que hacen fraude, me refiero a los de arriba”.

Señaló que es una "vergüenza de que haya fraudes electorales en el país”, cuando no ocurren ni en Centroamérica.

Asimismo, el tres veces candidato a presidencial recalcó que su movimiento es pacífico. “No voy a llamar a la violencia, nunca lo he hecho, ahí está ya expresado lo que pienso, que lo lean bien y ojalá y se difunda como lo dije, para que no se asuste nadie ni se mal interpreten las cosas”.

El comentario del tigre no es amenaza, sino un llamado de atención a los mapaches electorales, para que vayan “tentándole el agua a los camotes”, antes de que cometan fraude como en el 2006 y el 2012, López Obrador.

"La gente ya no quiere que haya fraude, la gente quiere que haya democracia, entonces, es un llamado de atención respetuoso a los mapaches electorales y a sus jefes, a los que están acostumbrados a hacer fraudes, a pisotear la voluntad del pueblo, que ya vayan midiéndole, ahora sí que, tentándole el agua a los camotes", dijo al final de una reunión con los militantes de Morena en Aguascalientes, para evaluar la estructura de defensa del voto.

Por otro lado, se mofó de los intentos de Meade y Anaya, para convencerlo de que acuda a los debates de intercampaña.

“¿Él quiere nada más conmigo? Ay, ya, yay, jajaja. No, allá está Anaya, hombre, ¿por qué?, si ya se llevan, ¿verdad? Son lo mismo”, contestó sorprendido el tabasqueño sobre el interés del exsecretario de Hacienda.