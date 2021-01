Anaya se reúne con madre de Ricardo Mendoza, desaparecido en Veracruz

El panista Ricardo Anaya Cortés, en su ruta para recorrer 1000 municipios del país y conocer los problemas de los mexicanos, se reunió en Poza Rica, Veracruz, Laura Mendoza, madre de Ricardo Delgado Mendoza, joven desaparecido en 2016, quien le pidió ayuda para encontrar a su hijo.

A través de un video, el excandidato presidencial en 2018 y aspirante nuevamente a la presidencia de la República para 2024, expresó: “el dolor de una madre que no sabe si su hijo está vivo o muerto es tal vez el peor sufrimiento que un ser humano pueda experimentar”.

Política Anaya anuncia que ya arrancó su recorrido rumbo al 2024

En dicho video, se solicita a quien tenga información sobre el paradero de Ricardo Delgado Mendoza se la haga llegar a la señora Laura Mendoza, quien no pierde la esperanza de encontrar a su hijo.

En tanto, Anaya destacó que el caso de Delgado es una muestra de que la mayor incidencia de personas desaparecidas se presenta entre jóvenes de 15 a 19 años, tanto en Veracruz como a nivel nacional.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Anaya, quien tiene el objetivo de recorrer el país, para recoger las demandas de la gente y construir una agenda política en 2024, mencionó que que las cifras de personas desaparecidas en los últimos años en México son alarmantes; pues según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda, hasta enero de 2021, el número de personas desaparecidas y no localizadas en México suma 83 mil 6 casos.