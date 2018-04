Anaya se solidariza con Javier Corral por custodios heridos

Ricardo Anaya, Candidato Presidencial de la Coalición Por México al Frente, externó su solidaridad con el Gobierno de Chihuahua, con el gobernador de ese Estado, Javier Corral; pero sobre todo con los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad quefueron atacados este sábado por hombres armados.

El candidato presidencial, desde su cuenta oficial de Twitter, escribió un mensaje de apoyo y en donde brinda su total respalda al gobernador.

“Mi solidaridad con @Javier_Corral, con los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad que fueron atacados y con el pueblo de Chihuahua. La inseguridad y la violencia que vivimos debe terminar. Todo mi respaldo a las acciones emprendidas por el gobernador Corral” apuntó el ex dirigente panista.

Mi solidaridad con @Javier_Corral, con los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad que fueron atacados y con el pueblo de Chihuahua. La inseguridad y la violencia que vivimos debe terminar. Todo mi respaldo a las acciones emprendidas por el gobernador Corral. — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 8 de abril de 2018

De acuerdo con reportes periodísticos, ayer, después de las 17:00 horas, tres agentes de la Comisión Estatal de Seguridad, que cumplían labores de salvaguarda perimetral, como “círculo de seguridad” del gobernador, fueron atacados por desconocidos que huyeron del lugar, en el estacionamiento de una tienda minorista, a unos 200 metros del exclusivo centro deportivo San Francisco Country Club, donde presuntamente se encontraba jugando golf el gobernador.

Sin embargo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Comisión Estatal de Seguridad, mediante un mensaje en sus redes sociales, precisó en relación a los agentes atacados la tarde del sábado que, en ningún momento se puso en riesgo la integridad física del gobernador Corral.

Por su parte, el gobernador Corral externó su agradecimiento por las muestras de afecto y solidaridad que le han dirigido durante este sábado, y publicó en Twitter que se encuentra bien, y sus elemento igualmente se encuentran bien.

“Elementos de la CES que forman parte de nuestro esquema de seguridad personal, fueron agredidos mientras realizaban patrullaje de zona; son lesiones no graves. No me encontraba en el lugar, y nunca corrí riesgo alguno” escribió.