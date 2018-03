Anaya también es responsable del gasolinazo, afirma AMLO

Es injusto que sólo José Antonio Meade se lleve los abucheos por el gasolinazo, cuando Ricardo Anaya fue uno de los principales impulsores de la Reforma Energética, consideró Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES).

Por ello, los abanderados de “Todos por México” (PRI-PVEM-PANAL) y “Por México al Frente” (PAN-PRD-MC), deben compartir la rechifla, para que haya equidad entre los contendientes a la presidencia de la República.

“Ayer le fue mal al candidato del PRI allá en Guadalajara, porque quiso defender el gasolinazo y él se llevó toda la rechifla, pero no es nada más Meade, Anaya aprobó también la reforma energética y el aumento en el precio de las gasolinas. Hasta salió a decir, hay un video; dice nos va a ir muy bien, va a bajar el precio de las gasolinas, Anaya. Y toda la rechifla, todo el abucheo se lo lleva Meade, tiene que haber equidad, parejo”, sostuvo López Obrador al final de una reunión con militantes de Morena en San Luis Potosí.

Además, lamentó que en México estemos acostumbrados a los fraudes electorales, símbolo de un país antidemocrático, cosa que no ocurre en otros países.

Pidió a los secretarios de la estructura de defensa del voto en San Luis Potosí que se mantengan unidos, lejos de ambiciones; luego de repudiar las desbandadas de gente de Morena a otros partidos como el Verde Ecologista de México, porque no obtuvieron una candidatura plurinominal.

“No estemos perdiendo el tiempo, no estemos peleándonos entre nosotros, hay que unirnos, también no hay que estar ahí pensando en las candidaturas, porque se ofuscan con eso, se atontan con eso […] eso tiene que ver con ambiciones vulgares, ¿a ver cómo me voy a colar?

"A esos politiqueros, grillos díganle también que tienen la oportunidad de participar en una transformación, porque es lo que dicen,’si no soy candidato, me voy, me llevo a mi gente’, cada vez que dicen eso, me patea el hígado”, crítico durante su discurso a los militantes de Morena.





No te pierdas

Política AMLO es un dictador en potencia y "le valen ma%& las instituciones: Fox

Política No voy a reelegirme, seis años son suficientes para sacar al país del atolladero: AMLO