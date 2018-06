Andrés Manuel ha cambiado: María Elena Morera Mitre

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera Mitre, platicó a El Sol de México cómo fue su reunión con el tres veces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y hoy puntero en las encuestas de preferencia electoral. Conversaron durante 20 minutos, durante un trayecto de un mitin de Gustavo A. Madero a Venustiano Carranza. Prefirieron no hablar de la amnistía a los delincuentes, un tema que le preocupa a esta organización civil.

La activista y López Obrador han tenido una relación tensa desde 2004. La voz crítica de Morena incomodó al entonces jefe de gobierno de la ciudad de México y el enfrentamiento escaló luego de la marcha del 27 de junio de 2004, que logró aglutinar a distintas clases sociales en avenida Reforma bajo un solo clamor: seguridad. Después de eso han coincidido en otros eventos, su mayor relación fue con Marcelo Ebrard.

“Lo fui a buscar al mitin, con el riesgo de que no me recibiera y de que platicara conmigo sólo un minuto. Se alinearon las cosas y tuvimos la oportunidad de platicar tranquilamente”, dijo.

En el auto, Morera Mitre advirtió a López Obrador que si su discurso crítico contra la desigualdad y la impunidad no se traduce en el fortalecimiento a las instituciones o en la instrumentación de políticas públicas, difícilmente habrá un cambio en México.

Sobre el tema, el morenista le aseguró a la activista que instruirá a Alfonso Durazo, su propuesta como secretario de Seguridad Pública, para que tome en cuenta los planteamientos de Causa en Común, respecto a sus estudios y la evaluación de algunos perfiles.

“En las instituciones de seguridad necesitamos técnicos que conozcan el tema, que estén y no que traigan a sus amigos. Al respecto, dijo que coincidía. Explicó que Durazo llevará la Secretaría de Seguridad Publica desde el ámbito político, y que me sentará a hablar con él para que vea los estudios que trae Causa en Común y a partir de eso tomen decisiones”, comentó.

- ¿Ha madurado López Obrador? Por lo menos se sienta a dialogar, ¿no?

- Sí, la posición de Andrés Manuel ha cambiado, se ha sentado con actores que yo no me imaginé que se sentaría. Lo que falta también es que se siente con actores de la sociedad civil. En la reunión que tuve ayer con él también lo sentí más abierto, esto no quiere decir que van a suceder las cosas.

Tengo muy claro que tenemos que trabajar con todas las fuerzas políticas y todos los actores para que el 2 de julio, por lo menos millones de mexicanos vamos a seguir viviendo aquí, y tenemos que ver cómo se hace un proceso, no de pacificación, si no de no polarización, y en esto todos tenemos responsabilidad.

- ¿Cómo vieron las otras ONG este encuentro?

- Lo vieron con muy buenos ojos.

El tabasqueño declaró en una entrevista con Milenio Televisión lo siguiente: “Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil o iniciativas independientes”. De inmediato, algunas organizaciones civiles condenaron esta frase.

Al respecto, Morera admitió que hay una preocupación real sobre cómo manejará López Obrador a las voces críticas que se pronuncien durante su eventual gobierno.

“Lo que no puede hacer es descalificarnos por no estar de acuerdo”, sentenció.

Pero también hizo un diagnóstico: “yo creo que dentro de la sociedad civil hay de todo como en la sociedad mexicana; hay organizaciones que traen la agenda directamente vinculada a un partido político, hay organizaciones que son de choque, hay otras que desaparecen y se activan solamente en periodos electorales, y hasta las que usan los políticos para meter fondos por ahí y luego usarlos para las campañas, lo cual es totalmente ilegal”.