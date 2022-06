López Obrador acusa a judíos opositores de "hitlerismo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este jueves a judíos que se oponen a su gobierno de "hitlerismo", por tener un pensamiento conservador, según su perspectiva.

El mandatario defendió haber llamado "hitleriano" al publicista y cineasta mexicano judío Carlos Alazraki por aparecer en un video en el que él y otros opositores critican la llegada de venezolanos e inmigrantes ilegales al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)

El mandatario respondió este jueves en su conferencia matutina que el publicista mantiene pensamiento hitleriano al repetir mentiras para que se vuelvan verdades.

“El señor Alazraki es seguidor del pensamiento de Hitler. ¿Quién era el propagandista principal de Hitler? ¡Goebbels!, como 10 años fue el ministro de propaganda de Hitler (…), Aunque Hitler ya no esté, no quiere decir que su pensamiento no prevalezca”, expresó López Obrador.

El presidente argumentó que tiene muchos amigos judíos que "son excepcionales, constructores, gente de trabajo, gente buena", como Marcos Shabot, a quien conoce desde hace 20 años.

"Pero eso no quiere decir que toda la comunidad tenga una especie de patente de corso (licencia) para poder dañar, afectar, un movimiento de transformación nada más por sus ideales, sus pensamientos, su conservadurismo, y repito su hitlerismo", sostuvo.

López Obrador desestimó el pronunciamiento del Comité Central de la Comunidad Judía de México, que condenó que el presidente haya utilizado el término "hitleriano" para referirse a Alazraki.

El mandatario reiteró este jueves su crítica de que el cineasta "es seguidor del pensamiento de Hitler" al exhibir un nuevo vídeo en el que el publicista aparece con su "adversario de tiempo atrás", el excandidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo.

"No existe Hitler, y qué bueno, y no hay nadie comparable en la actualidad con Mussolini, ni con Franco, ni con Pinochet, ni con Stalin, pero ese pensamiento está ahí y miren él mismo”, mencionó el presidente.

El mandatario mexicano señaló que el nazismo y el fascismo están presentes en el origen de los partidos conservadores en México, al mostrar una imagen en su conferencia sobre la portada del libro "La raíz nazi del PAN".

A pesar de sus críticas, reiteró que él "respeta mucho a la comunidad judía", y tiene "muy buenos amigos en la comunidad judía”.

“Nada que ver con el respeto y la admiración que le tengo a la comunidad judía, incluso a intelectuales judíos, uno de mis mejores escritores, de los que admiro más como escritor, es un judío (Stefan Zweig), yo creo que el mejor escritor judío que ha habido", sostuvo.

|| Con información de EFE ||