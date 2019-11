Se compromete AMLO a liberar a Mario Villanueva

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a liberar al exgobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva, y dijo que ya está interviniendo para que ello suceda por la vía legal.

En su discurso como parte de su “diálogo con el pueblo maya peninsular”, el mandatario reveló que ya se interviene para lograr la liberación del ex gobernador.

“Ya estamos interviniendo para que se libere al exgobernador de Quintana Roo. Ya lo habíamos logrado, pero es que ahora ya no es como antes, ahora existe la Fiscalía, antes era la Procuraduría, dependía del presidente, ahora es autónoma, es independiente y nosotros somos respetuosos de esa autonomía", externó.

De gira por Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, López Obrador reveló que él ya había hecho las gestiones pertinentes para liberar a Villanueva Madrid, pero un amparo impidió que se concretara.

“Ya nosotros, como Ejecutivo, habíamos hecho las gestiones para liberarlo, pero en la Fiscalía presentaron un amparo. Vamos a hacerlo por la vía legal, desde luego", desveló.

El Jefe del Ejecutivo abundó que se está trabajando en una ley de amnistía con la que se beneficiará a la “gente mayor” que está presa en los reclusorios y que no ha recibido una sentencia definitiva o que no contaron con una defensa correcta.

"A todos ellos les vamos a dar libertad con esa ley de amnistía", afirmó.

Estas declaraciones se dan luego de que Villanueva le pidiera un indulto al presidente, luego que un Tribunal Federal se negara a otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria.

Mario Villanueva Madrid cumple una sentencia de 22 años de prisión por la comisión de los delitos de contra la salud y lavado de dinero. Fue detenido en 2001, luego de permanecer un año prófugo de la justicia.

Fue entregado en extradición el 8 de mayo de 2010 a Estados Unidos, donde se declaró culpable del delito de lavado de dinero, cumplió una condena de 113 meses de prisión.

El 18 de marzo de 2017 fue repatriado a México, donde cumple una sentencia de 22 años por delitos contra la salud.

Actualmente permanece internado en una clínica de Quintana Roo a causa de complicaciones de salud por los padecimientos cardiovasculares, prostático y vías respiratorias.

AUTOGESTIÓN ESCOLAR

Otro anuncio realizado por López Obrador será la puesta en marcha del programa de autogestión escolar que ya se aplica en Puebla, Oaxaca y Yucatán, y que será tratado con el gobernador Carlos Joaquín González.

En este punto, afirmó que no tiene nada que tratar con el gobernador que no lo sepa el público, añadiendo: “Yo me llevo bien con el gobernador de Quintana Roo”, lo que sacó abundantes aplausos.

Con este programa, cada escuela de Quintana Roo tendrá su presupuesto que vendrá directamente de Hacienda federal, sin pasar por dependencias intermedias. Serán 150 mil pesos para escuelas con hasta 50 alumnos; 200 mil pesos por escuelas entre 50 y 150 alumnos y 500 mil pesos para escuelas con más de 150 mil pesos.

El presidente también habló de los programas para el campo, Producción al Bienestar y Sembrando Vida, así como se comprometió a mejorar el sistema de salud.

||Con información de Rafael Martínez, corresponsal||