AMLO pone punto final al tema de reelección en 2024

Ayutla, Guerrero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador puso punto final al tema de la reelección en 2024, al afirmar que no debe usarse de pretexto el argumento de que "no hay tiempo" o que "la gente apoya a un régimen" para mantener viva la idea de reformas constitucionales que permitan que el jefe del Ejecutivo repita en su encargo.

"Nada que 'hace falta más tiempo', pues sí, si no trabajamos, siempre vamos a necesitar que tenga más tiempo, pero si nos aplicamos a fondo, terminamos la obra de transformación en septiembre del 24”, señaló el mandatario desde Ayutla.

Luego de criticar a las administraciones anteriores porque trabajaban poco, "sólo en jornadas de ocho horas y de lunes a viernes", no como la que él encabeza que trabaja 16 horas diarias, López Obrador subrayó: “Ya quedamos de que no va a haber reelección. Por principios, por convicción, no debemos alentar esa posibilidad. Pero como no vamos a buscar la reelección y queremos sentar las bases de la transformación y avanzar, inclusive consumar la transformación, no hay más que eso: aplicarnos a fondo”,

Cortesía | Facebook Héctor Astudillo

Durante su mensaje, López Obrador se refirió también a la recuperación económica y dijo que ya sólo falta recuperar el 10% de los empleos perdidos durante la pandemia por Covid-19 y confió incluso que en tres meses se habrá alcanzado la recuperación total de los puestos de trabajo que tuvieron que cerrarse por la contingencia sanitaria.

Reiteró que durante su gobierno los programas de bienestar seguirán siendo una prioridad porque “no puede haber un trato igual entre desiguales".

Adelantó que se reforzarán los programas, particularmente en los estados con mayor pobreza, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que son los que más apoyo están recibiendo del Gobierno federal.

De acuerdo con el censo, dijo, Guerrero tiene más de 943 mil viviendas y se tienen hasta ahora casi millón 285 mil beneficiarios, lo que implica que en casi todos los hogares de Guerrero llega por lo menos un programa del gobierno; el ideal es que se tenga el apoyo del gobierno en todas las viviendas y en todas las localidades, afirmó.