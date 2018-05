Andrés Manuel López Obrador promete impulsar educación rural

El tres veces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, prometió a impulsar la educación rural, como parte de ello, reabrirá la escuela normal de la comunidad del Mexe, “Luis Villareal”, donde estudió Lucio Cabañas.

“No se van a cerrar las escuelas normales”, garantizó. Las normales son consideradas semillero del magisterio disidente. En la explanada municipal de Huejutla, López Obrador aseguró que esta vez, “lo quieran o no, la mafia va pa' fuera”, pues el pueblo de México ya decidió.

“Le estoy hablando así con mucha seguridad, porque ya despertó el pueblo de México, ya se echó a andar la gente y nadie va a detener la transformación de México”, dijo.

A 47 días de la elección pidió a los ciudadanos que se unan para cuidar los votos: “que nadie se asuste, esa fue una farsa, un engaño, eso fue para engañar a los maestros, nunca se había humillado tanto al magisterio como en este sexenio, por eso se va a cancelar la mal llamada reforma educativa”, reclamó sobre las críticas que varias organizaciones no gubernamentales realizaron a su propuesta de erogar la reforma educativa.

Reiteró que no utilizará servicios de seguridad privada ni al Estado Mayor presidencial, se pondrá en manos de todos los ciudadanos.

“Yo no quiero andar rodeado de guardaespaldas, quiero que me cuiden ustedes, quiero que me cuide el pueblo, pero eso significa que tiene que haber orden; nos estaban apachurrando”, dijo.