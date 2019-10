Anima AMLO a pequeños productores

"Avanzamos hacia la autosuficiencia alimentaria" -anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador. "Animamos a pequeños productores. A campesinos temporaleros. Estimulamos a los que no rinden sequías ni inundaciones. Protegemos a los que se arraigan a su parcela y le arrancan frutos. Hoy inauguro aquí -solemnizó -la cruzada que bautizo así: "¡Que coman los que nos dan de comer!"

Tenía a su lado a los artifices del aliento a los que miman tierras avaras, estériles; muy secas. Resucitan los "Precios de Garantía". Víctor Manuel Villalobos e Ignacio Ovalle Fernández. "Él -lo señala- conoce la salud y la vid de los hombres y mujeres que viven en el semidesierto mexicano. Hace casi 40 condujo el programa IMSS- COPLAMAR. Están en píe -las conozco- las clínicas que entonces construyó. Ignacio es…”

"El gobierno adquirirá de pequeños y medianos propietarios propietarios el maíz que se dé en propiedades de no más de 20 hectáreas. A este programa no tienen -no tendrán -acceso los grandes productores. "Este día 1 de Octubre cientos de bodegas recibirán maíz. Compra que se prolongará hasta marzo del año próximo. En estos días las tiendas Diconsa reducirán el costo de la canasta básica.

Y ya imbuido de espíritu de marchnte placero, Igncio Ovalle voceó:

"Y si tiendas particulares ofrecen precios más bajos, nosotros rebajamos más".

Están en ruinas los hospitales que hace 40 años construyó en regiones muy pobres del país el ya ludido IMSS-COPLAMAR. Ahí trabajó Juan Rulfo. También Pepe Carreño Carlón. Fantasmales voces le advierten a López Obrador:

"Los tarahumaras mueren de tuberculosis". Anuncio que petrifica -en Creel, cercana a Batopilas cuna de Gómez Morin- al Presidente. Sabía de los excesos de Bosques de Chihuahua. De las raterías de PROFORTARAH. De trabajos de jesuitas que poco pueden para combatir alcoholismo, hambre, frío, discriminación. Nacieron pobres. Hoy los mata la tuberculosis.