Ante control de AMLO sobre datos biométricos; Anaya pide crear contrapesos

El ex candidato presidencial en 2018, Ricardo Anaya Cortés afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador parece “enfermo de poder” en su empeño por controlar el Poder Legislativo, el Judicial y hasta al INE y, ahora, también, busca el control de los datos personales de la población con la nueva ley que obliga la creación de un padrón de chips celulares.

El panista alertó que con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obliga a los mexicanos a entregar su información al Gobierno federal para crear un padrón de datos biométricos, se pretende espiar y controlar todas las actividades que realiza la población desde sus celulares y recordó que la Fiscalía, ya gastó 100 mdp en software de espionaje.

“Todo esto es parte de un problema mayor. López Obrador parece estar enfermo de poder. Quiere todo el control. El legislativo, el poder judicial, el INE y ahora nuestros datos, incluyendo biométricos ¡para tener un celular! ¿Así es en todo el mundo? ¡Claro que no! Esto solo pasa en países con regímenes extremadamente autoritarios como Venezuela, Uganda y Arabia Saudita. ¿Dónde queda nuestra privacidad?”, dijo el aspirante presidencial en 2024.

“¿Te importaría que el gobierno tuviera acceso a todo lo que hay en tu teléfono? Todo es todo: Tus fotos, tus conversaciones de WhatsApp, tus cuentas, que puedan ver las páginas de internet que abres, tu ubicación en tiempo real. ¿Ya te lo imaginaste? Por eso es tan peligrosa la nueva ley que propuso López Obrador”, es el cuestionamiento con el que Anaya llama a reflexionar sobre la nueva ley.

Al respecto, el ex dirigente panista cuestionó: “¿Qué certeza tienes de que un funcionario corrupto no va a venderle tu información a los delincuentes, incluyendo tus biométricos, o la tienda donde compres el teléfono o el chip? Porque tú puedes cambiar tus contraseñas, pero no tu huella digital no”, reflexiona.

“Dice López Obrador que nomás la huella, lo cual de por sí es gravísimo. Pero eso no dice la nueva ley. El artículo 180 dice claramente “Los biométricos”. Esto incluye la huella, pero eventualmente pueden pedirte tu registro de voz, el iris de tu ojo, etcétera. Nos prometen que no van a hacer mal uso de la información. Pero, además, una vez que entregas esa información, ahí se queda no solo para este sino también para el siguiente y el siguiente gobierno”, expresa el político de Acción Nacional.

En su video difundido en redes sociales Anaya insistió que ya no hay contrapesos que le hagan frente al mandatario y que por eso, “hace lo que se le pega la gana. Por eso digo que un voto a cualquiera de los partidos de la coalición de Morena es seguir dándole todo el poder a López Obrador”, enfatiza.

Finalmente, hace un llamado a votar en contra del partido del presidente, porque, dice: “al paso que vamos, si gana Morena, esta quizá sea la última vez que tu opinión cuente”.