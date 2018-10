Ante crisis, PRD analiza vender sus propiedades

Con el fin de reducir gastos y concentrar en una sola sede a las comisiones y dependencia que integran al PRD, ya se analiza la posibilidad de vender los diferentes edificios y terrenos para comprar el inmueble de Benjamín Franklin, donde se ubican sus oficinas centrales y cuya renta asciende a un millón 400 mil pesos cada mes.



De acuerdo con Manuel Cifientes Vargas, secretario de Administración y Finanzas del, Partido de la Revolución Democrática, la decisión deberá ser analizada y tomada por el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional del partido.



“La idea es vender los inmuebles propios y comprar un edificio donde se encuentren todas las comisiones del partido”, señaló el funcionario del Sol Azteca.

“En este momento no hay una decisión definitiva, lo que se viene haciendo es procesar la propuesta y una vez que se decida veremos si procuramos hablar y convencer que el propietario del inmueble de Benjamín Franklin, desee vender el edificio y si no buscaremos otro, porque lo que se requiere es que todos las Secretarias y Comités del partido estén unificados”, explicó Cifuentes Vargas.

El partido cuenta con cinco edificios: Monterrey 50, el de la calle de Durango en la colonia Roma, en Bajío, también en la colonia Roma, otro en la calle de Odontología en Copilco, y uno más en la calle de Refinería, en Taxqueña también en la delegación Coyoacán. El Sol Azteca cuenta con unos terrenos en los Dinamos, explicó el secretario de Administración y Finanzas.

“Lo que estamos pensando es que ya no exista organizacionalmente una dispersión entre los inmuebles, genera además un gasto y creemos que lo ideal es tener una mayor unidad y estar todos los órganos juntos, esa es la idea que se ha planteado pero que será en su momento que lo estudie y analice el Comité Ejecutivo Nacional y el Consejo Nacional del partido los que se decidan la propuesta más viable para el partido y sobre todo reducir gastos y hacer más operativo el trabajo”, precisó el perredista.

PRIMER FORO

No está en los temas a debate si continúa o no el nombre del PRD, ahí no radica lo sustantivo sino en que vamos hacer, cuáles son sus objetivos estratégicos para poder ser un partido de izquierda fuerte electoralmente, para competir en el 2021 y 2024 y volver a tomar el peso que el partido ha tenido a lo largo de sus 29 años de vida, dijo el representante de ese partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Camerino Eleazar Márquez.

A su vez, el encargado de despacho de la presidencia nacional de este partido político, Ángel Ávila Romero dijo que el PRD mantendrá su nombre, por lo menos, hasta el segundo Congreso Nacional a celebrarse el próximo año y donde se decidirá el modelo de partido y hacia dónde se dirigirá si la cambia la línea política, los principios y el programa.