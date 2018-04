Ante PGR, Ponce Rivera denuncia a AMLO por supuesto lavado de dinero

Alejandro Ponce Rivera, director general del despacho Defensa Fiscal, Grupo Jurídico, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) por un posible lavado de dinero a Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena, y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES) es acusado por hechos probablemente delictivos ocurridos del 1 de enero de 2007 hasta el 14 de marzo de 2014, así como desde que llegó a la Presidencia de Morena, revela la documentación entregada a Alberto Elías Beltrán, encargado del despacho la PGR.

“Se hace notar que el denunciado Andrés Manuel López Obrador reiteradamente ha manifestado en público que no tiene aperturadas cuentas de cheques a su nombre, que no utiliza tarjeta de crédito; y que no tiene bienes a su nombre, lo que significa que ningún contribuyente ha expedido a su nombre algún comprobante fiscal digital por internet”, señala las pruebas presentadas por Ponce Rivera.

El abogado explica que en la última década AMLO usó presuntamente recursos de procedencia ilícita, ya que sus ingresos reportados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) son superiores a sus gastos.

Según la acusación planteada en 125 hojas, AMLO de 2008 a 2015 no presentó declaración de impuestos al ejercicio fiscal de ese tiempo, pues no presentó comprobante alguno de gastos en ese periodo.

A Gutiérrez Müller, esposa del tres veces candidato presidencial, fue acusada por la compra de un terreno, pagado al contado, en San Andrés Cholula, Puebla, en el año 2010, dice.

De ese terreno no se presentó registro alguno en su declaración patrimonial, incurriendo en una presunta operación con recursos de procedencia ilícita, agrega el litigante.

La esposa de AMLO no da explicación de dónde saca el dinero para adquirir una casa en la Delegación Tlalpan y un terreno en Santa Clara Ocoyucan, Puebla, dice Alejandro Ponce.

Las operaciones de adquisiciones de Beatriz no concuerdan con los ingresos del político tabasqueño, quien asegura recibir 50 mil pesos como presidente de Morena.

Además, en su 3 de 3, la esposa de AMLO omitió algunos inmuebles y estos fueron “comprados” por allegados al candidato.