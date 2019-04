Anticipado buscar relevo de Polevnsky: Leonel Godoy

El delegado de Morena en Baja California, Leonel Godoy Rangel dijo que es muy adelantado que el ahora excoordinador de asesores de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán haya anunciado que buscará la dirigencia nacional de ese partido, debido a que aún “no hay convocatoria, ni registros, ni nada”.

“Creo que todavía hay mucho que hacer en Morena, es un derecho que tienen los militantes, pues si él quiere buscar la candidatura del partido tiene derecho pero es muy adelantado. Ahorita estamos en plena campaña en seis estados y es nuestra obligación primero ganar en esos estados ayudar primero en esos estados que se gane Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo, Puebla y Tamaulipas”, apuntó.

Ayer El Sol de México publicó que la renuncia de Rojas Díaz Durán era el último episodio del pleito entre la dirigente nacional Yeidckol Polevnsky, y el senador Ricardo Monreal, quienes buscan dejar a un alfil en la presidencia del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y el conflicto va porque el favorito de Polevnsky es Godoy, mientras que Monreal apoya a Rojas Díaz Durán.

En entrevista con El Sol de México, el también exgobernador de Michoacán insistió en que en este momento, la obligación de Morena primero es sacar adelante las elecciones y después pensar en el cambio de dirigencia.

Informó que la ruta que Morena deberá seguir para la renovación de su dirigente arranca con las Asambleas Distritales. "Eso es lo primero y en el mes de octubre con los consejos estatales y después a finales de noviembre se llevará a cabo el Congreso Nacional.

Agregó que serán los congresistas los que elegirán a las mejores mujeres o a los mejores hombres que dirigirán a Morena.

“Nos falta mucho para ello, primero se tienen que hacer las Asambleas Distritales, luego los Comités Estatales y después el Congreso Nacional y es ahí donde se votará por los que sean las mejores mujeres y hombres para ocupar la dirigencia nacional del partido.

Foto: Cuartoscuro

Agregó que luego de que se pospuso el proceso, éste arrancará en los últimos días de octubre y la elección del dirigente será a finales de noviembre.

¿Cómo ve usted la renuncia de Alejandro Rojas Díaz Durán para buscar la dirigencia de Morena?

Todavía no hay Convocatoria, no hay registros ni nada. Todavía no hay nada y aún falta mucho.

¿Puede ser uno de los candidatos fuertes para buscar la dirigencia nacional de Morena?

Es un derecho que tienen los militantes, pues si él quiere buscar la candidatura del partido tiene derecho, pero es muy adelantado.

¿Cuál es la ruta para la elección del nuevo dirigente de Morena?

-Primero se tienen que hacer las Asambleas Distritales, luego los Consejos Estatales y después el Congreso Nacional y es ahí donde se votará por los que sean los mejores candidatos... pero nos falta mucho para ello, en octubre a finales y noviembre a finales, es cuando arranca el proceso.

NO HAY TAL CONVOCATORIA NI SE HAN AVALADO LAS BASES

Militantes de Morena coincidieron en que Alejandro Rojas Díaz Durán debe esperar los tiempos marcados por el partido para la renovación de presupuesto, por lo que lo llamaron a que lo haga sin descalificar a sus adversarios.

La diputada federal de Morena, Aleida Alavez Ruiz, dijo que “no hay nada (sobre la renovación de la dirigencia), en ningún momento se han establecido los tiempos, la modalidad, no hay en este momento nada al respecto”, indicó.

Consideró que el ahora exsuplente del senador, Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán está muy adelantado porque “no hay tal convocatoria ni se han avalado las bases para la renovación en el partido, no son los tiempos”.

Recordó “hubo una prórroga de la dirigencia nacional (renovación) que se vence en el mes de noviembre. En cuanto a los pasos o ruta que se siguen para la renovación de la dirigencia nacional del partido las habilita el Congreso Nacional”.

RESQUEBRAJAMIENTO, EL PROBLEMA ES DE MONREAL

El resquebrajamiento de Movimiento Regeneración Nacional está focalizado al grupo de Ricardo Monreal, quien no ha sabido mantener la unidad en torno a la dirigencia nacional y dejó serios problemas en las entidades donde se hizo cargo de la elección federal de 2018.

El presidente del Comité Estatal de este partido político en Aguascalientes, Cuitláhuac Cardona Campos, reveló que a través de sistemas de comunicación interna, como grupos de WhatsApp, los dirigentes locales de todo el país han dado todo su respaldo a Yeidckol Polevnsky Gurwitz para que se mantenga en el cargo.

“Hay un claro enfrenamiento entre Yeidckol Polevnsky y Ricardo Monreal. Ella es una persona que ha sido una de las personas de mayor confianza del presidente López Obrador. Hay resquebrajamiento donde Ricardo Monreal fue responsable en la pasada elección, en Aguascalientes, Tamaulipas y Guanajuato hay problemas”, puntualizó.

Por su parte, Sergio Serrano Soriano, líder del partido en San Luis Potosí, aseguró que no hay rupturas, ni separaciones; son sólo diferencias, que se dan en cualquier organismo político que se están magnificado aseguró. Aseguró que Morena cada vez “agarra más fuerza” y que el triunfo del 2021, en la entidad, “lo tiene en la bolsa”. Con respeto a lo que sucede a nivel nacional, insistió, “las diferencias en todos los partidos son naturales”.