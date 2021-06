Anuncia Mario Delgado ruta para reorganizar a Morena; Alejandro Rojas pide su cabeza

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo anunció este domingo que en los próximos días, convocará a reunión de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) con la intención de presentar junto al Instituto Nacional de Formación Política una ruta estratégica para iniciar la reorganización interna del partido.

Mientras tanto, el senador suplente de Morena y representante del partido en Tamaulipas en estas elecciones, Alejandro Rojas Díaz Durán, llamó a la militancia de este partido a reformarlo, pues señala hubo errores de parte de Mario Delgado y que se ganaron “de panzazo” las 11 gubernaturas y además está en riesgo volver a ganar las elecciones de 2024.

Asimismo, Rojas Díaz Durán dijo que está en riesgo para el presidente López Obrador ganar el referéndum de 2022 y que en la Cámara se Diputados ahora necesitan de sus aliados del PT y el Partido Verde.

Añadió que en lo particular, en la Ciudad de México se cometió el error al dejar al frente de la operación política a René Bejarano.

Por su parte, Mario Delgado señaló que convocará a fortalecer el programa de formación para militantes, gobernadores, legisladores, alcaldes y cualquier persona que represente a los gobiernos de la Cuarta Transformación.

“El proyecto de Morena no solo es electoral sino que busca la regeneración de la vida púbica del país y eso lo vamos a lograr cuando todos nuestros representantes actúen apegados a los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Nuestras bancadas en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales, así como los gobiernos estatales y municipales, deben tener características muy claras como la honestidad y el combate a la corrupción; por ello, vamos a tener un programa muy ambicioso que estará a cargo del Instituto Nacional de Formación Política”, señaló Delgado.

En este sentido, resaltó que dicho instituto ya realiza un análisis de los resultados electorales que obtuvo Morena tanto en el proceso de 2018 como en el de 2021 para trazar el plan de trabajo que le permita al partido guinda seguir siendo el instrumento de lucha del pueblo de México.

“Sería un gran error pensar que todo está ganado, aún tenemos un camino que recorrer para institucionalizar al movimiento con reglas claras y con mecanismos para dirimir conflictos. Morena debe tener la capacidad de seguir agrupando a las mayorías, debemos tener una organización profesional para la competencia electoral”, sostuvo Delgado.

Por otro lado, destacó que algunos de los puntos a tratar de manera inmediata en la agenda del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) son el juicio a ex presidentes en agosto; la revocación de mandato en marzo del próximo año y la selección de candidatos para las seis gubernaturas que se disputarán en junio de 2022.

Finalmente, Mario Delgado informó que la dirigencia nacional de Morena buscará un acercamiento con el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México para trabajar de manera conjunta y así garantizar la trascendencia del proyecto de transformación en la capital del país.

En tanto, Rojas Díaz Duran subrayó que el dirigente morenista está excluyendo a la militancia de Morena que le dio la victoria al presidente López Obrador en 2018 y para la próxima elección se pone en riesgo de que se ganen las elecciones presidenciales, mientras que adelantó que interpondrá un recurso ante la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena contra el actual Dirigente Nacional Mario Delgado, pues acusó en San Luis Potosí se vio más apoyo de Morena al candidato del PVEM, Ricardo Gallardo, que a la abanderada de Morena, Mónica Rangel.

Por otra parte, Dolores Padierna Luna, candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, en un mitin desarrollado en Tlatelolco, acusó que hubo fraude en la elección y demandó que la Fiscalía audite a fondo los resultados electorales y que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda (UIF), investigue el origen del dinero que circuló el día de elección.