Aplazamiento de revocación de mandato no vulnera derechos ciudadanos: Dania Ravel

Frente a los señalamientos de distintos actores políticos sobre que el INE está violando los derechos de los mexicanos al aplazar la realización de la revocación de mandato, la consejera Dania Ravel negó la existencia de algún tipo de afectación.

A través de sus redes sociales, explicó que posponer algunas de las actividades del ejercicio participativo, no vulnera los derechos de la ciudadanía porque en este momento no es un hecho que éste se lleve a cabo y, por lo tanto, aún no se constituye el derecho de participación en esta votación.

"Para que se constituya el derecho a participar, es necesario que se emita la convocatoria a la revocación de mandato. Para ello, se necesita que exista el apoyo de, al menos, el tres por ciento de las y los inscritos en la lista nominal, siempre que correspondan a por lo menos 17 entidades y que representen, mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de cada una de ellas”, detalló.

En ese sentido Ravel sostuvo que el INE está ejerciendo recursos para esa etapa del proceso. “Hasta el momento, lo real y cierto es la erogación de recursos realizada por el INE para la recepción y verificación de firmas que respalden la organización del proceso de revocación de mandato”, señaló.

Su declaración se da luego de que el Instituto Nacional Electoral con seis votos a favor y cinco en contra decidiera aplazar diversas actividades para el ejercicio de Revocación de Mandato.

Ello, tras la insuficiencia presupuestal derivada de la reducción aprobada en Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 por la Cámara de Diputados, de más de 4 mil millones de pesos.

Por lo que, con dicha decisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Partido Morena y diversos actores políticos se han posicionado contra el acuerdo al argumentar que la resolución es violatoria.

