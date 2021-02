Aprovecharon apagones para atacar al Gobierno, acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que aunque el problema que originó los apagones al norte del país surgió en Estados Unidos, los cuestionamientos son a la CFE y a su Gobierno, "aprovechan para atacar".

Desde Palacio Nacional, el mandatario acusó a sus adversarios y a los medios de comunicación de culpar al Gobierno de situaciones que se originaron en Texas, Estados Unidos.

“Es sabido, aunque no está de más recordarlo, porque a veces los medios de información en nuestro país, los que no nos ven con buenos ojos, solo ven el árbol y no el bosque, para ellos el problema es en México”, dijo.

López Obrador aseguró que “por eso es muy importante tener todo el panorama”.

“Hubo un expresidente que hasta puso en su Twitter de que ya era el segundo o tercer apagón, lo que mostraba el mal manejo, la ineficiencia, de la política energética del país, aprovechan para atacar al nuevo gobierno y sobre todo al proceso de transformación que se está llevando a cabo, ellos quisieran que se mantuviese o continuara el régimen de corrupción que imperaba”, refirió el mandatario.

Reiteró que desde que se produjo esta emergencia, los trabajadores de la CFE han estado atendiendo el problema.

El lunes, la congelación de ductos de Texas que transportan gas natural hacia plantas de electricidad mexicanas provocó un apagón masivo en seis estados del norte de México, que afectó a más de 4.7 usuarios.