Aprueba Senado en comisiones la reforma educativa

Con el rechazo del PAN y la abstención del PRI, Morena aprobó, en comisiones del Senado de la República, la minuta de la reforma educativa planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante el planteamiento de la mayoría de Morena por trasladar su discusión hasta el Pleno de sesiones, los legisladores de oposición de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Educación Pública y de Estudios Legislativos, criticaron la premura del grupo mayoritario por aprobar una “reforma de tal envergadura”.

🔴 Sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 29 de abril de 2019 https://t.co/VkaDyEM9t0 — Senado de México (@senadomexicano) 29 de abril de 2019

“No es correcto que se traten así las reformas de este calado”, “siendo tan apurada es riesgoso”, coincidieron los senadores del PAN, Damián Zepeda y Guadalupe Saldaña, respectivamente.

“Entiendo que se cierra el periodo ordinario, hay periodos extraordinarios. Estamos hablando de la educación de nuestros hijos, de los hijos de todos los mexicanos, de todos los mexicanos”, insistió Zepeda Vidales.

“Verdaderamente no tuvimos tiempo y además no hemos recogido la discusión de la comisión, no sabemos cuánto vamos a avanzar”, comentó la senadora del PRI, Beatriz Paredes.

También, aprovecharon para lamentar “el chantaje” que se dio “en el acuerdo que llevaba buen paso” en la Cámara de Diputados tras la irrupción de la CNTE en su discusión.

Aun con la brevedad, los legisladores incorporaron la necesidad de que el Estado proporcione los recursos necesarios a la educación superior en la exposición de motivos de esta reforma educativa.

Ante la falta de su legislación, senadores del PAN, PRI e incluso de Morena, se manifestaron a favor de incluirlo como un artículo transitorio dentro de la misma reforma, pues consideraron necesario que el Gobierno Federal asuma esta obligatoriedad debido a la carencia de recursos que han manifestado universidades de distintos estados.

“Se pueden plantear maravillas en el texto, pero si no hay los medios para que esto se lleve cabo, pues estamos haciendo una propuesta intermedia”, apuntó el morenista José Narro.

Sociedad INEE advierte asignación directa de plazas tras reforma educativa

Con respecto a la desaparición del Nacional Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el PAN denunció que “se trata del primer órgano autónomo constitucional que ya no lo será más”. “Eso es delicado y lo quiero remarcar”, expresó la senadora panista, Minerva Hernández.

“Esta reforma es el primer paso concreto para desmantelar el sistema actual de instituciones y de contrapesos que tenemos en México”, sentenció Zepeda Vidales.

Igualmente, los senadores de estas comisiones unidas aplaudieron los avances alcanzados al incluir la obligatoriedad del Estado para garantizar la educación de su etapa inicial y hasta el nivel superior, luego de que el titular del Ejecutivo no contemplara a la educación inicial desde su propuesta original.

Así mismo, saludaron que se establezcan la educación especial, pluricultural y plurilingüe, con un enfoque de derechos e igualdad.