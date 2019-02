Aprueban idoneidad de candidatos de la CRE pese a rechazo de oposición

Pese al rechazo de la oposición, la Comisión de Energía del Senado de la República, aprobó la idoneidad de los perfiles que integran las cuatro ternas enviadas por el titular del Ejecutivo Federal para encabezar la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Con ocho votos a favor y tres en contra, la Comisión de Energía, que preside el senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina, turnó a la Junta de Coordinación Política el dictamen por el que se avalan 11 de las 12 propuestas presidenciales, después de que el bloque opositor denunciara falta de preparación, aptitudes y requerimientos para ocupar las cuatro vacantes de la CRE.

El dictamen propone a Ángel Cruz Carrizales López, Luis Linares Zapata, y Paola Elizabeth López Chávez, como comisionados de la CRE, hasta el 31 de diciembre de 2025; a Jorge Amaya Mendívil, Norma Leticia Campos Aragón, y Alfonso López Alvarado, hasta el 31 de diciembre de 2023.

Mientras que, a José Alberto Celestinos Isaacs, Mario José Silverio Galicia Yépez, se les contempla como consejeros hasta diciembre de 2020; así como a Guadalupe Escalante Benítez, Fernando Juárez Martínez y Edmundo Sánchez Aguilar, para ocupar el cargo hasta el último día del año en curso.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

De ellos, la oposición denunció que: tres no cumplen con el titulo requerido en alguna de las ingenierías de las ciencias, sociales y administrativas, físico matemáticas, biológicas, etcétera; seis, no tienen experiencia en actividades profesionales, públicas o académicas destacadas sustancialmente en materias afines al órgano respectivo.

Igualmente, se acusó que tres de éstos, no cumplen el requisito de no haber laborado en alguna empresa regulada por la CRE al menos un año antes a su postulación, al tiempo que recordaron que uno, “mejor no se presentó por su evidente impedimento”.

“Lo que estamos eligiendo aquí son las personas que se van a encargar de ser los árbitros en materias tan importantes como los hidrocarburos y la energética en materia de electricidad”, enfatizó el senador del PAN, Julen Rementeria.

Foto: Mauricio Huizar | El Sol de México

Por su parte, el senador de Morena, Américo Villareal reconoció que “definitivamente en la gente que escuchamos en estas comparecencias, hay diferencias de capacidad y de la expresión del conocimiento en el campo, pero yo creo que eso será objeto de una segunda etapa de la evolución de estos personajes que están participando para poder tener estos cargos de comisionado, y que, a lo que a nosotros corresponde, varios de ellos los cumplen”.

A ello, se sumó el presidente de la comisión de Energía el senador de Morena Guadiana Tijerina, quien sostuvo “yo realmente me quedo con que necesitamos las cosas básicas”.

En este escenario, la senadora panista, Xóchitl Gálvez externó su preocupación, pues advirtió “entrar a un cargo para el que no estás preparado también se llama corrupción, y estaremos avalando esa corrupción como senadores”.

“Si nosotros declaramos idóneos a estos 12 candidatos, que por cierto uno no tuvo ni tiempo de venir a la comparecencia, estaremos mandando un mensaje erróneo al declarar idóneo a estos candidatos. Si estas ternas pasan al pleno mi voto será en contra y haré toda una campaña al interior del Senado para que los senadores voten en contra de estas ternas”, adelantó.