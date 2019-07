Aprueban periodo "extra" en Cámara de Diputados para ratificar a Herrera en Hacienda

El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un tercer periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados para el 18 de julio, que tiene como tema central la ratificación del nombramiento del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

La apertura de sesiones se celebrará el jueves 18 de julio a las 14:00 horas en San Lázaro y concluye una vez que se determine que han sido tratados los asuntos por la cual fue convocada.

Los temas a tratar el jueves 18 son: proceso de ratificación y toma de protesta del nombramiento del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.

Política Carlos Urzúa cimbra y abandona a la 4T

Para el 25 de julio, leyes y reformas, derivadas de la reforma constitucional en materia educativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de mayo del presente año.

Además, la Ley del organismo al que se refiere la fracción IX del artículo tercero de la Constitución; Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; Ley General de Educación; y decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, de la Ley de Concurso Mercantiles; y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En la discusión, el panista José Elías Lixa Abimerhi se pronunció por atender señalamientos que hizo en su carta de renuncia Carlos Urzúa, pues advierte sobre conflictos de interés que tienen que ser investigados y en su caso sancionados. “La Auditoría Superior de la Federación tiene que actuar y, nosotros en consecuencia, estar al pendiente de las investigaciones que se tengan por estos graves señalamientos’’.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, recordó que en el gobierno de Felipe Calderón primero se puso a Agustín Carstens, luego a Ernesto Cordero y termino con José Antonio Meade, mientras que Peña Nieto inicio con Luis Videgaray, luego José Antonio Meade y acabó con González Anaya.

Política Ramírez Cuéllar minimiza renuncia de Carlos Urzúa

“Eso si fue apocalíptico, pero no ven así, apocalíptico por las cifras, cada vez peores y la responsabilidad ahora de López Obrador: no hay recesión, no hay incertidumbre económica y lo dicen los empresarios e inversiones’’.

Padierna Luna dijo que algunos de oposición se escandalizan por las discrepancias internas en un gabinete, pero aclaró que "no es como antes que tenían visiones distintas pero por el sueldazo se quedaban’’.

“Ahora tenemos un presidente que trabaja, que tiene las riendas de la administración pública, las riendas del poder, no es el desgarriate de otros gobiernos, que cada secretario tenía su propia estrategia, su propia política, hacían lo que querían con corrupción generalizada’’.

En tanto, la priista Dulce María Sauri Riancho afirmó que el conflicto de interés es considerado una falta administrativa grave, y "no podemos ser omisos ante la aseveración que hace un exfuncionario de tan alto nivel".

Y desde la tribuna preguntó: ¿podrá el nuevo secretario designado por el Presidente de la República, enfrentar los problemas de nombramientos de funcionarios públicos sin suficiente experiencia para desempeñar el cargo?