Arremte AMLO contra ministro Luis María Aguilar por frenar distribución de libros de texto

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en su conferencia presidencial de este miércoles contra el ministro Luis María Aguilar de quien dijo que tiene un pensamiento conservador, retrógrada y que está en contra de su gobierno, principalmente por frenar la distribución de libros de texto gratuito.

Dijo tambien que “no es un buen juez” y deploró que hubiera otorgados amparos para frenar la distribución de los libros de manera expedita.

Agregó que estas decisiones fueron tomadas mientas no ha resuelto desde hace 8 meses la demanda de la Secretaría de Hacienda en contra de una empresa particular que debe 25 mil millones en impuestos.

Agregó que al ministro no le importa que los niños tengan libros, “no está pensando él de que si se quedan sin libros los niños sus padres no tienen para comprar libros, están pensando de que todos los libros son buenos, que los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir, ya leyó los libros o él cree que son libros para inyectar el comunismo”, acusó.

En torno a la empresa que debe impuestos y que según el presidente está protegiéndola el ministro, agregó que desde ayer, martes, el procurador fiscal Arturo Medina denunció en la Judicatura a Luis María Aguilar por ese caso.

En este sentido, subrayó que los integrantes del Poder Judicial gozan de excesos y privilegios, además de un presupuesto enorme.

“En efecto, es un exceso que tengan un fideicomiso. Tienen 20 mil millones de pesos, aparte del presupuesto. Es para tener esas prestaciones que son ofensivas, pero ya hemos hablado de eso. Están violando la constitución flagrantemente porque ningún servidor público puede ganar más que lo que recibe el Presidente de la República”, reprochó.

Asimismo insistió en que en septiembre del año próximo enviará su iniciativa de reforma para el Poder Judicial a la Cámara de Diputados.