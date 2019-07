Arturo Herrera, nuevo titular de la Secretaría de Hacienda

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombra como nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, a Arturo Herrera Gutiérrez, quien se desempeñaba como subsecretario en esa misma dependencia.

Luego de la renuncia de Carlos Urzúa, el primer mandatario reconoció que al interior del gabinete federal hay incredulidad en su proyecto de nación, pero no se pueden permitir los titubeos y como gobierno deben actuar con aplomo ante las circunstancias.

Política Renuncia Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda

“Hay a veces la incomprensión o dudas, titubeos, incluso al interior del mismo gobierno del mismo equipo, por eso debemos actuar con aplomo”, expresó en el video de su cuenta de Facebook.

Comentó, sin mencionar a Urzúa Macías, que lamentablemente hay quienes no han entendido que en su movimiento no se pueden retomar las estrategias de los gobiernos anteriores, pues como ha dicho con anterioridad, “no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”.

“Nosotros tenemos el compromiso de cambiar […] a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias. No más de lo mismo, tenemos que hacer valer la austeridad republicana”, argumentó.

Luego de confirmar que el exsecretario de Hacienda no estaba de acuerdo con las decisiones del Ejecutivo Federal.

En la carta de renuncia, Carlos Urzúa, acusa que las decisiones en política pública de López Obrador “no tienen sustento”, así como la imposición de funcionarios influyentes en el gobierno y con conflicto de interés.

Herrera Gutiérrez, a quien se le ve en el video un rostro de seriedad, aceptó el nuevo nombramiento “con mucha ilusión, es una gran responsabilidad”, en la que se deberán tomar importantes decisiones para atender las grandes desigualdades que hay en el país.

Previo a la publicación en las redes sociales, Herrera agradeció el apoyo de Carlos Urzúa en todos estos años y se remitió a mencionar que no debe haber preocupación, hay políticas sanas y recibe buenas finanzas.

Arturo Herrera fue secretario de Finanzas de López Obrador, cuando este fungió como Jefe de Gobierno en el Distrito Federal. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en esa misma materia por el Colegio de México.