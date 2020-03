Asamblea aprueba minuta de Ley de Amnistía sobre condenados injustamente

En reunión extraordinaria, la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, aprobó por unanimidad la minuta que expide la Ley de Amnistía.

El proyecto plantea amnistía para personas procesadas o sentenciadas por aborto, homicidio debido al parentesco, delitos contra la salud, robo simple y sin violencia, y sedición.

Contempla a personas de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, o con alguna condición de discapacidad permanente, cometidos por indicación de cónyuge, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado, por temor fundado, u obligado por grupos de la delincuencia organizada a cometerlo.

Reunión extraordinaria de la Comisión para la Igualdad de Género. Aprobamos la Opinión de la Minuta con la que se expide la Ley de Amnistía para brindar apoyo a personas que han sido encarceladas injustamente. Seguimos trabajando por México. #LiberarlasEsJusticia pic.twitter.com/SWsWBnWTSQ — Lupita Covarrubias (@mtra_lupita) March 18, 2020

Al dar lectura al documento, la presidenta de esa instancia legislativa Martha Lucía Micher Camarena, destacó la importancia de ampliar las posibilidades jurídicas con los delitos de aborto y con relación al parentesco, debido a que, existen mujeres sentenciadas por otras modalidades de homicidio calificado en las que el sujeto pasivo es el producto de la concepción.

Indicó que se está hablando de vulnerabilidad a las que están sometidas muchas mujeres que en este momento están privadas de su libertad, son pobres, no conocen sus derechos, no hablan el idioma y son las que sostienen a sus familias; eso no se consideró como lo más importante para decidir si debían o no estar en reclusión.

Además, dijo, reconocemos que la minuta es un gran esfuerzo para incluir la protección más amplia de los derechos humanos, sobre todo a los grupos históricamente discriminados.

Política Avanza dictamen a Pleno sobre Ley de Amnistía

La senadora señaló que históricamente las mujeres realizan el rol de cuidadoras, y tienen no sólo la responsabilidad de hijas e hijos sino de sus dependientes y en el caso de ser adultas mayores o con alguna condición de discapacidad, genera mayor impacto cuando están privadas de la libertad y dejan a su familia en una situación de indefensión.

El proyecto de decreto fue enviado a la Mesa Directiva para su eventual discusión y aprobación ante el Pleno.