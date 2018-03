Así no, Anaya, lavando dinero y engañando al pueblo, le contesta Ochoa Reza

El dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, a nombre de su partido, exigió que Ricardo Anaya aclare los actos de corrupción que se le imputan, toda vez que el candidato de la coalición Por México al Frente, acusó que el presidente Enrique Peña Nieto está interviniendo en el Proceso Electoral.



Anaya habría llamado al presidente Peña Nieto a que no intervenga en las elecciones presidenciales utilizando a las instituciones del Estado, diciéndole al mandatario: “así, no. Saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija en completa libertad”.

Ante ello, el líder del PRI parafraseó el dicho del candidato y reviró que Anaya es un candidato dos caras que habla de preparación mientras es un “plagiador de conferencias, incluso plagió la presentación que hizo al convertirse en candidato presidencial del PAN.

“Así no, Anaya, violando la ley, creando empresas y fundaciones fantasma; así no, Anaya, recibiendo supuestos moches, lavando dinero y engañando al pueblo de México; así no, Anaya, así no se participa en las selecciones más importantes en la historia de nuestro país”, sostuvo.

Por lo anterior, dijo Ochoa Reza, que el candidato del bloque PAN, PRD y Movimiento Ciudadano debe aclarar todas sus actividades que han sido señaladas como ilícitas.

Razón por la que pidió a la PGR que actúe conforme a derecho e investigue puntualmente las acusaciones y los hechos que se le han señalado a Ricardo Anaya de corrupción y de lavado de dinero y de triangulación de recursos.

En conferencia de prensa, el líder priísta estuvo acompañado por miembros del Comité Ejecutivo Nacional en la sede nacional del PRI.