Así operará el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que creará AMLO

La aún vigente Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas se convertirá en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para atender a todas las etnias y culturas a través de 132 coordinaciones regionales.

Adelfo Regino Montes será quien encabece este instituto público descentralizado del gobierno federal, según lo anunció Andrés Manuel López Obrador.

Regino pronunció su primer discurso en una lengua de origen. Luego, en español destacó que su principal instrumento será la consulta y agradeció la noble y delicada responsabilidad que asume el presidente electo.

"Se escuchará a todos y todas pero se dará preferencia a los pueblos indígenas de nuestro país", destacó.

López Obrador recordó la importancia del impulso a las culturas indígenas pues él aprendió a defender al pueblo desde un centro indigenista. Recordó que deben ser de la misma comunidad para trabajar con la gente.

"Van a volver a tener actividad los centros coordinadores indigenistas. Yo me formé en uno hace 40 años. En 1977 fui coordinador del centro Chontal, ahora pregúnteme si no me siento galán de informar que vuelven a tener fuerza", dijo.