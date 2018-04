Así reciben en los estados el primer debate presidencial

Candidatos piden limosna para que los elijamos: Obispo de Celaya

El obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, espera que en este debate los candidatos sean claros con sus propuestas y no se estén atacando.



"No dejo de insistir en que los candidatos buscan trabajo, piden limosna para que los elijamos. Espero que no se vuelvan opresores, que realmente se sientan servidores del pueblo, el único soberano. Van a servir al pueblo, no a servirse del pueblo, eso debe quedar claro en sus conciencias", dijo.