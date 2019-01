Así se desarrolla la agenda de AMLO este 21 de enero

Durante la conferencia el Presidente aseguró que la tragedia de Tlalhuelilpan, que ha dejado hasta el momento 89 muertos, pudo haberse evitado.

Claro que se hubiera podido evitar la tragedia si no hubiese corrupción en México, si no se llevara a cabo la práctica del robo de combustible, si la gente por necesidad no la llevara a cabo