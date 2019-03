Así se desarrolla la agenda de AMLO este 21 de marzo

Sobre el tema de la revocación de mandato, el mandatario habló de la postura de la oposición ante la posibilidad de que su nombre aparezca en las elecciones intermedias, por lo que dijo, no debe temerse a que la ciudadanía ejerza la democracia.

Dijo que aunque sus adversarios señalan que se trata de una reelección, no será así.

Yo no me voy a reelegir, yo me someto a la revocación de mandato para que la gente decida.