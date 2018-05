Así transcurrió el segundo debate presidencial desde Tijuana

Preguntas a candidatos

Las armas ingresan a través de las aduanas ¿qué haría para evitarlo?





Meade





Son 70 millones de autos que cruzan en la frontera(...) el primer protocolo de armas se hizo el año pasado, nos juntamos con la procuraduría, pero no había protocolo ni tecnología. En un año podríamos blindar aduanas para evitar el paso de armas.

Me comprometo a hacerlo en el primer año de gobierno.

Armas y dinero entran por la frontera que fortalecen la delincuencia organizada, que no solo es narcotráfico, es robo, extorsión, no podemos reducir violencia a narcotráfico.





Tenemos también que trabajar que los cárteles no son todos los demás delitos.





Las trata de personas es una realidad en México, las principales víctimas son mujeres, un porcentaje alto menores de edad. Nuevo León en el segundo delito, ¿qué hizo como gobernador y qué haría como presidente?





Bronco





Nosotros realizamos operativos encubiertos en el año 2017.





Propongo trabajar con las policías estatales porque les están dando la vuelta, tenemos que trabajar con un liderazgo para convencer que se debe trabajar de manera conjunta





En Nuevo León terminamos con todos los antros que se dedican a la trata de personas.

Al cuestionamiento sobre qué penas estarías dispuesto a realizar contra este tema, respondió:



El tema de legislar no es de presidentes, lo que digo es que no hay que no tener un congreso palero, por eso ellos tres quieren que se vote parejo.



Se debe aplicar la ley, porque no se aplica la ley, el fiscal no lo han podido resolver estos tres.

¿Cuál es la medida concreta para terminar con el tráfico de opioides?





AMLO





Una producción de alimentos, bienestar en el país, y terminar la corrupción, con la mafia del poder, para que de esta manera el campesino que tiene que sembrar la amapola tenga más opciones como sembrar maíz.





Al preguntarle por qué esta estrategia en el país funcionaría, respondió:





Porque en México no se ha llevado esta estrategia en el país.





El campo se abandonó, para mí lo más eficaz es terminar con la pobreza, sabes por qué siembran la amapola, porque no tienen para comer, lo que me han dicho es ‘si me agarran voy a la cárcel pero al menos tengo comida’.