Asistencialismo y dádiva, los peores problemas de México: El Bronco

Jaime Rodríguez Calderón, candidato presidencial por la via independiente sostuvo que el cáncer que destruye a este país es el asistencialismo y la dádiva, por ello, adelanto que su equipo acudirá al Instituto Nacional Electoral (INE), con el fin de cambiar su plataforma electoral, para poder cumplir con su palabra a favor de la primera infancia, de manera puntual y contundente.





Lo anterior, al acudir al Museo del Papalote en la Ciudad de México a firmar el Pacto por la Primera Infancia que impulsan 335 organizaciones de la sociedad civil, en donde recalco que la dádiva y el asistencialismo están destruyendo a este país, “yo creo que hay que terminarlo, hay que trabajar con solidaridad, como lo están haciendo ustedes, hay que trabajar con el corazón, como lo están haciendo ustedes, pero hay miles y miles de personas en este país, que tienen la mano extendida esperando que ustedes les den algo, no hagamos eso”, manifestó.





Al evento al que también asistieron por separado, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Margarita Zavala y solo falto Andres Manuel López Obrador, el Bronco les dijo que es el único de los aspirantes que venció la pobreza y que tiene una madre que no sabe leer, pero que sin recibir dádivas y con trabajo arduo, sacó adelante a su familia, por lo que hoy puede presumir que tiene un hijo gobernador que puede ser Presidente de la República.





De manera enfática, refirió que firma el compromiso y cambiara su plataforma electoral, porque estoy convencido, a partir de ahorita yo ya di instrucciones para que mi equipo de trabajo vaya inmediatamente al INE, aunque no me quieren mucho, pero si me van a prestar la plataforma electoral, espero no me hagan grilla, pero la voy a cambiar para poder hacer este compromiso puntual y contundente; soy un hombre de palabra porque así me parió mi mamá y así me voy a morir.





Calderón recordó que su estado natal, Nuevo León, es la única entidad en todo el país que ha logrado reducir la pobreza extrema y será el primero en que levante “Bandera Blanca” en lo que respecta a ese problema que aqueja a millones en el país.





Y es que dijo, todos los estados de la República pueden lograr lo hecho por Nuevo León, por lo que consideró necesario trabajar en conjunto con las organizaciones. El objetivo, dijo, es retirar la estructura del gobierno, ya que la actual es caduca, obsoleta, corrupta y que debe ser cambiada.