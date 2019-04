Aspirante a la CRE abandona comparecencia en comisión del Senado

“¡Están locos o qué!’’, se escuchó de entre los senadores cuando el aspirante a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Edmundo Sánchez Aguilar, se levantó abruptamente de la sesión con el rostro desfigurado por el coraje.

No aguantó las preguntas que lanzó la senadora Xóchitl Gálvez ni las del senador Raúl Paz Alonzo, tomó sus papales, no sin antes decir: “no me gusta perder el tiempo…

’’Los senadores, a distintas voces, respondían, “muchas gracias doctor; a nosotros tampoco, que bueno que se va. Que no pierda su tiempo ni nosotros, tan, tan. Están locos o qué...´´´.

Previamente, Xóchitl Gálvez preguntó sobre aguas abajo del sector hidrocarburo, tarifas alternas la Comisión Federal de Electricidad mediante subastas y sobre la Huexca en Morelos y reparaciones de daños.El aspirante Edmundo Sánchez Aguilar, respondió: “mi respuesta es que no tengo nada adicional que añadir a mi exposición de mi comparecencia previa.

Comparece Edmundo Sánchez Aguilar, candidato a la @CRE_Mexico.https://t.co/rWMUCmFeiC — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) 2 de abril de 2019

Los senadores se miraron unos a otros desconcertados.

El panista Raúl Paz Alonzo también pregunto sobre reducción de tarifas eléctricas y de las ofertas de grandes potencias sobre el petróleo.

El ponente insistió: “no tengo nada que añadir a lo que expuse en la sesión previa’’.

Paz Alonzo argumento que se trata de construir consensos y vienen con una actitud retadora, insultante a veces. Da pena, estamos para construir consensos, refrendó el panista.

Edmundo Sánchez Aguilar reviró: “no me gusta perder el tiempo’’ y en seguida tomó sus papeles y se retiró de la sesión sin decir adiós.De entre los senadores se escuchaban palabras de reproche: “muchas gracias doctor, a nosotros tampoco, que bueno que se va. Están locos o que…’’.