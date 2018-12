Afiliación política no es impedimento para ser ministra: Celia Maya García

La aspirante al cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Celia Maya García, defendió que militar en un partido no es un impedimento para poder ejercer el cargo de ministro; aunque detalló también renunciaría a su registro dentro de Morena de ser un impedimento para ocupar la vacante en la SCJN.

“Una afiliación política, no es un impedimento en la ley. Más bien creo que todos los ciudadanos tenemos un pensamiento político y sabemos lo que queremos para nuestro país”, dijo ante la comisión de Justicia en el Senado de la República.

“Sí renunciaría si eso es una objeción. No se me ocurrió”, agregó, después de que Loretta Ortíz anunció que renunciaba a su militancia en Morena para que su independencia no fuera cuestionada por esta razón.

Así mismo, mencionó que es partidaria de la Austeridad Republicana planteada por el nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, por lo que está dispuesta a tener un salario menor al que percibe el presidente de la República.

Sí, yo estoy con la austeridad.

Cecilia Maya García.

Además, mencionó que la relación que guardan los tres Poderes del Estado debe de arreglarse, por lo que instó a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a “coordinarse para el beneficio del pueblo. Lo que tiene que privilegiarse es el respeto, no avasallar uno al otro”.

Dijo que el Poder Judicial debería de tratar los asuntos desde la misma visión que propone el nuevo gobierno, pues defendió “no la han rechazado ni los empresarios. Todos estamos de acuerdo en que queremos un mejor país”.

Señaló que el Consejo de la Judicatura podría reducir su presupuesto si se enfoca a destinar recurso sólo a lo necesario, así como consideró que la Corte debe analizar cómo solventar la excesiva carga de sentencias a resolver de los ministros.

Por su parte, Celia Maya mencionó que le favorece “la cuota de género porque en la Suprema Corte es donde no está equilibrado el número de mujeres con hombres”.

Maya García consideró que no le desagrada la concepción de crear un Tribunal Constitucional a la par de la Suprema Corte de Justicia, ya que dijo que problemas como el exceso de asunto a tratar por ministro que se tiene actualmente se resolverías si se separaran las funciones.

Sobre si las Fuerzas Armadas deben participar en labores civiles, mencionó que está en contra de establecer un mando liderado por militares, cuando el mandato se puede llevar a cabo de un civil.