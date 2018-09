Aspirantes a la dirigencia del PAN patalean por cancha pareja

Los aspirantes a la dirigencia nacional del PAN, Ernesto Ruffo Appel, Manuel Gómez Morín y José Luis Espinosa Piña, se reunieron con Cecilia Romero, que encabeza la Comisión Nacional Electoral (Conecen), para exigir “piso parejo’’ y que cambie o modifique la convocaría del proceso. “Que dejen de apoyar a Marko Cortés’’, plantearon.

Además, denunciaron que les pusieron un techo de cinco millones de pesos para el proceso; “yo no los tengo’’, dijo Ruffo Appel en entrevista con medios, al tiempo que explicó que lo más racional es que el militante acuda al partido a expresarse; “sería mucho más barato y transparente que irlos a buscar nosotros’’, añadió.

Asimismo, afirmó que “están usando ese tipo de argumentos para justificar su convocatoria’’, ya que la forma para la recolección de apoyos no es transparente, da pie a la coacción y además no es auditable la firma que se deja en un papel, pues no existe forma de cotejarla.

“Lo que estamos buscando es que haya mucho mayor certidumbre transparencia y equidad en todo el proceso”, apuntó.

Por su parte, Manuel Gómez Morín, en entrevista con El Sol de México, detalló que “más que una alianza, más bien nos unen una serie de preocupaciones”, las cuales decidieron externar después de que los tres han platicado para que con ello, se analicen y se hagan los cambios que se requieran para atenderlas.

Indicaron que hay tiempo, ya que cuentan hasta el 31 de diciembre por estatuto, aunque la actual convocatoria menciona que es el 11 de noviembre cuando se lleve a cabo la elección, pero argumentaron puede modificarse.

“Señalaron que jurídicamente pueden hacer una nueva convocatoria o una modificación de la actual, pero no estamos todavía llegando a esa parte, porque aún no hay acuerdos.

Estamos revisando los argumentos en pro y en contra”, señaló el también diputado federal.