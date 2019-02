Aspirantes a la Corte cabildean en el Senado

Las tres aspirantes a ministras del máximo tribunal del país: Loretta Ortiz Ahlf, Celia Maya García y Yasmín Esquivel Mossa, “cabildean’’ con senadores de todas las fuerzas políticas, antes de su presentación ante comisiones y posterior votación ante el Pleno.

Son las propuestas del Presidente Andrés Manuel López Obrador que durante toda la mañana y tarde sostuvieron reuniones privadas con senadores de Morena, PAN, PRI y PRD.

Cada una con su currículum al brazo, acreditando independencia y autonomía, sin conflictos de interés que manche su trayectoria. Defienden su trabajo, sus estudios, su academia, su maestría y doctorados. Su larga trayectoria profesional.

“No hay conflicto de interés, tengo 35 años de servicio público’’, se defiende Yasmín Esquivel Mossa cuando le sueltan la pregunta de su esposo José María Riobóo. “Toda una vida de trabajo y de estudio’’.

Dice que no tienen fecha para comparecer, aun no se ha reunido la Comisión de Justicia para determinar las fechas. Estamos pendientes para cuando nos llamen a comparecer, explica.

Para Celia Maya García, su trayectoria acredita independencia y experiencia en el Poder Judicial. “Nadie me puede tachar de lo contrario. Que el presidente voltee a ver quién ha coincidido con un proyecto de cambio para este país es beneficioso. Lo único que busco es acercarme a la gente, no son válidas estas críticas, no tienen sostén’’.

Pide a senadores valoren su trayectoria, los momentos difíciles que ha pasado y cuál ha sido el comportamiento frente a los otros poderes.

La doctora Loretta Ortiz Ahlf les recuerda a los senadores que a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le hace falta una académica, por eso la reforma del 94, “porque los académicos tenemos tiempo de reflexionar, con ideas frescas y doctrinas que se han dado en la ciencia jurídica. Esto no se da con los ministros, pues unos litigaron y otros con carrera jurídica’’.

