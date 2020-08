AMLO no ha recibido renuncia del secretario del Medio Ambiente

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que hasta ahora Víctor Manuel Toledo, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, no le ha presentado su renuncia, después de que se filtró por redes sociales un audio en donde asegura que la cuarta transformación está llena de contradicciones.

Dijo que no ha podido hablar con Víctor Manuel Toledo, pero sí afirmó que puede haber algunas diferencias, por lo que equiparó la situación con lo que se vivía en el gabinete de Benito Juárez.

En 60 Batallón de Infantería en Cajeme, Sonora, López Obrador externó que en su gabinete hay libertad y discrepancias, “no hay pensamiento único, hay libertad para que opinen, pero yo al final decido”.

Ante la nación yo soy el que decide, el que responde, soy el de las decisiones, pero debo escuchar o darle la razón si la tienen

En un audio que circuló en las redes sociales, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), aseguró que el gobierno de la cuarta transformación (4T) “está lleno de contradicciones y luchas de poder”.

“Yo quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses porque, efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe, no existe.

“Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del Gabinete, que yo lo he notado en varias líneas”, se escucha.

Ya se soltó el diablo para la 4T 😯



En un audio filtrado se puede escuchar al titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, reconocer que hay luchas de poder al interior del gabinete y que el gobierno está lleno de contradicciones.



pic.twitter.com/2giLmPnmSi — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 6, 2020

En el material, Toledo señala que la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), encabezada por Víctor Villalobos, “está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de la ecología y trata de imponer toda la visión que hay, que impera en el mundo, de las grandes corporaciones”.

Además, el funcionario criticó al jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, ya que “ha adquirido enorme centralidad y poder dentro del gobierno, dado por el presidente”.

“Es el operador principal para bloquear todo lo que, efectivamente, sea, digamos, en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la ecología”, subrayó.

Por lo anterior, López Obrador comentó que no ha podido hablar con el funcionario, pero insistió en que puede haber diferencias al interior de su gabinete.





