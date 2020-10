Aún no hay sustituto para Durazo, pero será honesto y eficaz: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hasta ahora no hay sustituto para Alfonso Durazo, pues aún no ha recibido su renuncia como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, "aunque ya está en trámite", recordó.

Sin embargo, el mandatario destacó que quien lo supla será una persona honesta y eficaz.

"Lo importante es que se siga trabajando como lo hemos venido haciendo, que se supla la función de Durazo que lo ha hecho muy bien, porque el secretario de Seguridad Pública es a la vez coordinador del gabinete de Seguridad".

El 21 de octubre, el funcionario de Seguridad confirmó su renuncia al presentar su último informe en esta materia, destacando su intención de contender en el proceso electoral de Sonora para la elección de gobernador.

Además, durante su participación en el foro organizado por el Club Harvard, Durazo dijo que su renuncia y su futuro político estará en las manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que una dependencia como la SSP no se deja de manera burocrática.

“Si debo decir que políticamente no me mando solo y que renunciar a la responsabilidad que hoy tengo encomendada no es una decisión burocrática y aun cuando el presidente no es un presidente militante y no se mete en este terreno, debo solicitar, debería solicitar, en su caso, su autorización para dejar el cargo; en ese momento estaría en posibilidades de decirles a ustedes con mayor certeza cuál será mi futuro en términos políticos”.









