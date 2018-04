Aunque huachicoleros de arriba se enojen, no habrá gasolinazos: AMLO

Ante su propuesta de congelar los precios de la gasolina en caso de ganar la Presidencia de la República; Andrés Manuel López Obrador consideró que ello ha enojado a sus adversarios, sobre todo a “los huachicoleros de arriba” y que le da risa lo que han señalado los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).



En brevísimas declaraciones al término de un encuentro con los Obispos Católicos en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), se le preguntó al abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia”, en el sentido que ya había reacciones de parte de los empresarios ante este iniciativa.

López Obrador indicó que esta reacción de los empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) le da risa, pero que no se enoja.



“Ya ven. Aunque se enojen mis adversarios. Riéndome. No a carcajada porque es un asunto serio. Pero sin enojarme les digo a los que no les parece mi propuesta: no van haber gasolinazos. Es mi compromiso con el pueblo. No van haber gasolinazos aunque no les guste a los de, ya no puedo decir ‘la mafia del poder’, a ‘los huachicoleros de arriba’”, expresó.



En la víspera, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió que congelar los precios de las gasolinas en México como promete el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una idea muy vieja y muy peligrosa.



"Son posturas demasiado preocupantes, es para ganar popularidad. Es una decisión económica no acertada, no genera confianza. Me parece muy peligroso y hay que analizarlo razonadamente, eso puede significar una grave crisis financiera en el futuro", externó Castañón Castañón en entrevista radiofónica.

El candidato de Morena-PT-PES a la presidencia, dijo el pasado miércoles que de ganar la elección del 1 de julio próximo los precios de las gasolinas permanecerán congelados al menos por tres años, además de prometer que bajarán con la construcción de dos refinerías en el país.

Por lo anterior, el lider del CCE abundó que ese plan es algo que se hizo en la década de los 70 y que le salió caro a los mexicanos, por lo que dejó claro que las políticas públicas como la propuesta por López Obrador generan crisis financieras e inflacionarias.

En este sentido, explicó que para mantener sin cambios los precios de productos como las gasolinas el Gobierno tendría que recurrir a los ahorros públicos y sacrificar gastos, lo cual sería insostenible.