Aureoles da ultimátum a CNTE: si no retiran bloqueos, no hay pagos

Morelia, Mich.- El gobernador Silvano Aureoles confirmó que se tienen disponibles 500 millones de pesos para el pago de los adeudos que reclama la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la entidad, lo que ha sido causante de que mantengan los bloqueos en tres puntos de las vías férreas en Michoacán, así como el plantón en el primer cuadro de la ciudad de Morelia.

Declaró en entrevista que tras 10 horas de diálogo en la mesa tripartita instalada entre los gobiernos federal y estatal y la representación de la Coordinadora, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, se comprometió al pago de una parte de los bonos que reclama la Sección XVIII, una vez que se desactivan por completo las movilizaciones que desde pasado 14 de enero han emprendido los trabajadores de la educación.

“El compromiso que estableció el secretario Moctezuma es que no se paga, no se liberan esos recursos en tanto ellos no liberen las vías del tren”, dijo el mandatario estatal al confirmar que aún hay presencia de docentes en Yurécuaro, Caltzontzin y Pátzcuaro.

Añadió que en el encuentro se reconoció el adeudo de bonos y pendientes que se tienen en diversas áreas, los cuales representan un monto global de mil 100 millones de pesos, “de esos, en esta primera etapa hay condiciones para pagar una cifra cercana a la mitad y nos quedaría pendiente la otra parte”.

El mandatario michoacano refirió que entre los reclamos de la Coordinadora está el pago al ISSSTE, una cifra que creció debido a que las cuotas obrero-patronales no se cubrieron por parte de los gobiernos anteriores, pero que es un tema que se comprometió a revisar principalmente con la Secretaría de Hacienda.

Es así que se estarían aceptando adelantos del presupuesto por mil millones, monto destinado por completo al pago del magisterio, “porque se tiene la voluntad de que este conflicto se resuelva, no queremos que del lado del gobierno se diga que no hay disposición, tenemos toda la disposición. Esto es insuficiente porque hay más temas, pero es evidente que era el tema de mayor presión”.