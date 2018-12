Austeridad es dejar de gastar en zonceras como mitines: El Bronco critica plan de AMLO

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fustigó contra las políticas de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, dijo, la austeridad debe cuidar no gastar en zonceras como los mitines.

Austeridad es dejar de gastar en zonceras

“La austeridad es que dejemos de gastar en zonceras, que no gastemos en grandes eventos, en que nos echen aplausos la gente, en acarreados, eso también es austeridad”, criticó antes de entrar a la reunión privada entre el presidente de la República y la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Política Se hace pasar por reportera y logra evadir seguridad para llegar a AMLO

Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, insistió en que se debe aumentar el presupuesto a los estados y que él, particularmente, sí está a favor de que los servidores públicos tengan ipads y todas las herramientas necesarias para ofrecer un mejor servicio.

Un funcionario que no tiene ipad no sirve

“Yo viajo solito, mira, yo no traigo aquí ni seguridad, no pasa nada, la austeridad no es quitarle al funcionario el buen servicio público, un funcionario que no tenga un ipad, pues no sirve”, opinó.

Política No vamos a caer en ninguna polémica con gobernadores: AMLO

Adelantó que en materia económica demandarán menos cobertura a programas sociales y más presupuesto para concluir obras de infraestructura, servicios públicos y rehabilitación de hospitales, pues sus demandas son distintas a las del sureste.

“Austeridad es que dejemos de gastar en lo que no se debe de gastar, que generemos empleo, empleo, empleo. La gente que tiene trabajo puede ir al hospital que quiera, la gente que tiene trabajo puede mandar a su hijo a la escuela”, concluyó.