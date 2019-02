Autonomía de la CRE no está en riesgo: Martí Batres

En medio de los señalamientos hacia el titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el presidente del Senado, Martí Batres, refrendó que no existe persecución en su contra, aunque admitió que los órganos reguladores no son independientes del Poder Ejecutivo, por lo que no debe de extrañarse la crítica del gobierno hacia éstos.

En este sentido, sentenció que “no hay ninguna autonomía que esté en riesgo”, pues enfatizó “no veo que ninguna de las autonomías que sí son contrapeso, que sí obedecen a espacios de decisión de la sociedad, esté en riesgo alguno, de ninguna manera”.

“Estas comisiones, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), finalmente son órganos del Estado. Ambas comisiones son dependencias de la Presidencia de la República, son dependencias del Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo a la ley”, agregó.

"Autonomía no está en riesgo"

Batres Guadarrama explicó que la autonomía que tienen estas comisiones reguladoras, con respecto al gobierno “es una autonomía técnica y operativa”, por lo que debe apegarse a los planes y estrategias que tenga éste en materia energética, pues dijo “conducir el conjunto de la política energética, está entre sus facultades”.

“Los órganos autónomos son de distinta naturaleza y no se pueden meter todos los órganos autónomos en el mismo saco”, especificó.

“Yo no veo que haya ninguna persecución. Nadie se extraña de que se critique aquí al Congreso de la Unión, nadie se extraña de que se critique a la Suprema Corte de Justicia, nadie se extraña de que se critique al Presidente de la República, por qué había de extrañarnos que se critique a estos órganos reguladores de energía”, añadió.