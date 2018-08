Bancada de Morena en Senado no está fuera del rango constitucional: Monreal

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que su bancada no está sobre representada ni fuera del rango constitucional, destacando que los ciudadanos decidieron otorgarle al movimiento “una mayoría legítima”.

Refrendó que no tienen “el ánimo de revancha, ni de mayoriteo grosero, ni de autoritarismo”.

El senador electo explicó que se aplican las mismas reglas con las que se ha jugado históricamente, “si ahora no les favorece por razones obvias y por el resultado electoral, es cuestión de modificar la Constitución y la ley electoral”, apuntó.

Recordó que estas reglas se implementaron en cada legislatura y viene de una tradición política y jurídica que en el pasado fue usada por el PRI y por el PVEM, así como por el PAN y el PVEM.

Indicó que en el caso del Senado, su movimiento obtuvo el 53 por ciento de la votación, por lo que “la fórmula de asignación es en razón del peso exacto para la asignación de la representación proporcional” que le corresponde a cada partido.

Dijo que se trata de una situación que han aprovechado los adversarios para intentar descalificar a Morena, pero “la verdad es que no es así y lo vamos a demostrar en el Tribunal Electoral”.

Así lo decidió la gente, nosotros tenemos una mayoría legítima que nos otorgaron las urnas, y obviamente, no vamos a perder la oportunidad histórica para tratar de hacer valer nuestros principios y hacer vales los compromisos de campaña; no actuaremos como en el pasado nos trataron, enfatizó.

Monreal Ávila dijo tener confianza en que las cosas salgan en consenso en el Senado por el bien del país; “no tenemos el ánimo de revancha, ni de mayoriteo grosero, ni de autoritarismo”.

Señaló que actuarán con un auténtico afán de colaboración con los Podres Ejecutivo y Judicial.

Respecto a la política de austeridad republicana que aplicará en la Cámara de Senadores, precisó que no se pondrá en riesgo el funcionamiento de este órgano legislativo, pues se eliminará todo aquello que no es necesario, lo superfluo, los excesos y lo que se ha constituido en un privilegio, como los altos salarios, el exceso de personas, la eliminación de aviadores o de gente que no trabaja, así como de las áreas que están sobre cargadas.

También, añadió, se eliminarán las rentas que no existen o que no deben de darse, los seguros de gastos médicos y de retiro individualizado.

Informó que los nuevos senadores ganarán 105 mil pesos, se reducirá el presupuesto del Senado para 2019 en 30 por ciento y se buscará reintegrar 500 millones de pesos al erario de los recursos con los que cuenta para el resto del año.

El senador electo de Morena Aseguró que la política de austeridad que se pretende aplicar “es tan racional”, que “podemos lograrlo por consensos y convencer a los grupos parlamentarios de que optemos” por este tipo de medidas.