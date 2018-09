Bancada del PT en San Lázaro busca eliminar autonomía de Banxico

La bancada del Partido del Trabajo en San Lázaro buscará reestructurar la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), así como eliminar la autonomía del Banco de México (Banxico), pese a que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y Morena no lleven este tema en la agenda legislativa.

“Queremos renegociar, que no queremos destinar más dinero a los banqueros. Vamos a reestructurar (Fobaproa), ojalá sean sensibles, no vamos a fallar a las obligaciones del Estado mexicano, pero sí les pedimos que no podemos tener una banca que ha dejado de cumplir un papel social, que no es motor de la economía, ni de la industria, a cambio de que los mexicanos sigamos teniendo gasolinas caras”, comentó Oscar González Yañez, diputado federal del Partido del Trabajo.

Antes de entrar a la entrega del sexto y último informe de gobierno del sexenio peñista, comentó que en el PT “vamos por quitarle su autonomía al Banco de México”, ya que el control de cambio debe residir en la Secretaría de Hacienda y de Gobierno.

“Yo sé que esto no está en la agenda de Morena ni de Andrés Manuel, pero sí está en la del Partido del Trabajo”, sentenció.

Sobre el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien absolvió a Morena de la multa de 197 millones de pesos y devolvió 10 diputaciones a la coalición “Juntos Haremos Historia”, dijo que restituye la confianza en las instituciones y debe ser un ejemplo a seguir para el Instituto Nacional Electoral.