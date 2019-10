Barbosa es un miserable, dice Marko Cortés tras muerte de exgobernadora

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Marko Cortés, en su visita a Oaxaca afirmó que el Gobernador de Puebla Miguel Barbosa es un miserable al hablar de la muerte de la Gobernadora de ese estado Martha Erika Alonso y de su esposo Rafael Moreno Valle, ya que extrañamente él resultó beneficiado.

Sobre la muerte de la ex gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo el ex senador Rafael Moreno Valle, indicó que no se tienen avances en las investigaciones desde hace más de 10 meses.

Lo único que saben es que la maquinaria de la aeronave que se desplomó estaba en buenas condiciones, sin embargo el gobernador Barbosa hasta pareciera que se burla de lo sucedido, sus declaraciones lo pintan de cuerpo entero pues fue el beneficiario de esta situación.

Como he dicho, lo pinta de cuerpo entero como una persona que no tiene escrúpulos y que finalmente se aprovechó de una circunstancia en donde ya había perdido, y donde hoy es el beneficiario principal, pareciera que se burla de forma grotesca, por lo que será recurrente pedirle una disculpa pública por esta ofensa.

Política PAN en Senado exige a Barbosa disculparse por dichos sobre elección en Puebla

PAN prevé alianzas para 2021

Foto: Especial

Marko Antonio Cortés Mendoza, anunció que podrían ir en coalición para el 2021 con otros institutos políticos, con la finalidad de conformar un contrapeso al gobierno federal desde el Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa, el líder nacional del blanquiazul, explicó que la intención es tener mayoría en las próximas elecciones e impedir que se sigan cometiendo actos autoritarios por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sociedad AMLO enviará a la Guardia Nacional a sierra de Puebla

"Nosotros no descartamos sumarnos con organizaciones y partidos que estén dispuestos a contribuir para generar un auténtico contrapeso.

"Nosotros lo que buscamos es que en el 2021 logremos en la Cámara de Diputados una mayoría opositora para desde ahí poder reconducir la política social, reconducir la política económica, apoyar más a los alcaldes para que puedan atender sus necesidades que la gente que los eligió les demandas, además de los gobiernos estatales para reconducir la política económica y social".

La intención es crear una nueva mayoría que permita de mandar el mensaje que en México mandamos todos, para que la ciudadanía pueda ser escuchada y sobretodo trabajando con ella, cuidando los bolsillos de la gente.

"Hoy lo que requiere México es generar confianza", indicó.

Sociedad Siete municipios de Puebla con alto índice delictivo: Sedena

Por otro lado, lamentó las acciones que está implementando el gobierno federal de Andrés Manuel López, argumentando que quiere intervenir en las instituciones.

Ejemplificó que el actual gobierno ha presionado a las instituciones y el primer caso fue la renuncia de la ex presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeline Otálora Malassis luego que con su voto se decidió la elección en el estado de Puebla, donde había ganado Martha Érika Alonso.

Explicó que también provocaron la renuncia del titular de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer porque no era a fin a quien dirige el país.

Dijo que no se puede presionar a instituciones, organismos, poderes como ocurrió también con la Comisión de Derechos Humanos, por lo cual refirió que es necesario una gran oposición.