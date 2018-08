Bartlett es necesario contra saqueo: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente, aseguró que la designación de Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es necesaria para acabar con el saqueo en el sector energético.

“Todo eso se va a corregir y necesitábamos a una gente como Manuel Bartlett. Yo respeto mucho la opinión de todos, pero tengo la responsabilidad de dar la orden de que no sigan saqueando a México”, comentó en su habitual conferencia.

También confirmó que invitó al exdirector del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Carrillo Olea, a formar parte de su equipo de seguridad, sin embargo, el expriista rechazó la propuesta por su avanzada edad; aunque rechazó que funja como su asesor, dijo que sí ha asistido a algunas reuniones con él.

-¿Carrillo Olea es su asesor?

No, él ha estado asistiendo a algunas reuniones, no aceptó colaborar. No estaba contemplado él […] y su planteamiento es bastante bueno, pero el argumenta que por su edad, ya no quiere.

Tras los comentarios de Tatiana Clouthier sobre Bartlett, el tabasqueño la respeta, pero no comparte sus opiniones. Destacó que el expriista ha defendido la industria eléctrica desde hace 15 años, por lo que está seguro de que Bartlett Díaz acabará con la corrupción en la CFE.



“Se olvidan cosas cuando hay encono, siempre se destapan cosas malas y no se cuenta la actitud positiva que tienen los funcionarios, dirigentes, políticos", criticó.

Recomendó a sus opositores, leer la carta que expidió el expresidente López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica, a fin de que entiendan las razones de la designación del senador del PT.

Por su parte, Olga Sánchez Cordero, senadora electa, respaldó la decisión, pues “él sabe, tiene sus razones por las cuales nos ha nombrado a cada uno de nosotros en nuestras posiciones”.