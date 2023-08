Batea TEPJF impugnación de Mancera contra exclusión del Frente Amplio

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) bateó la impugnación que presentó el senador Miguel Ángel Mancera en contra de la decisión del Comité Organizador del Frente Amplio por México de excluirlo de la pugna por la candidatura de la oposición a la presidencia; en su lugar, los magistrados determinaron reencauzar el juicio del senador al Órgano de Justicia Intrapartidaria del PRD para que éste lo resuelva.

La magistrada Mónica Arali Soto Fregoso planteaba en su proyecto ordenar al Comité Organizador del Frente Amplio entregar a Mancera todas las pruebas en las que sustentaron su negativa de permitirle avanzar en la contienda por la candidatura opositora, sin embargo, el proyecto no fue apoyado por los demás magistrados.

Soto Fregoso planteaba que la Sala Superior del Tribunal fuera el órgano que resolviera el juicio del Miguel Ángel Mancera al no ser militante del PRD, sin embargo, el magistrado Infalfer Infante explicó que en la convocatoria del Frente Amplio se establece que los órganos de justicia intrapartidaria son los encargados de resolver las impugnaciones de los aspirantes no sólo que sean militantes de los partidos sino también de aquellos que estén adscritos a los institutos políticos, que es el caso de Mancera.

“El actor es senador de la República y es coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, por lo tanto en mi concepto cabe ahí el tema de adscripción y entonces, conforme a esta regla del artículo 50, tiene que impugnar este acto ante la Comisión de Justicia del Partido de la Revolución Democrática”, explicó Infante.

El Comité Organizador del Frente Amplio determinó el 9 de agosto que Mancera no avanzaba en la pugna al no haber acreditado que reunió 150 mil firmas en 17 estados, con un mínimo de mil y un máximo de 20 mil en cada entidad, descalificación que también aplicaron a Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán.

El hecho provocó que el Sol Azteca declarara una pausa en su participación en el Frente Amplio por México, misma que ayer fue levantada, pues Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, acudió al tercer foro regional del Frente Amplio por México donde la priista Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez expusieron sus ideas en torno a la reconstrucción institucional en México.