Beltrones expresa su apoyo total a José Antonio Meade

Tras los rumores de que el ex gobernador del estado de Sonora podría alejarse de las filas del priismo, Beltrones desmintió todo rumor al afirmar que su apoyo siempre ha estado con el precandidato tricolor, a quién considero el más preparado para buscar la presidencia por el Instituto político que dirigiera otrora Beltrones Rivera.

"Yo la persivo como una de las opciones más serias, en verdad me gusta mucho que él hable de la necesidad de construir en la concordia y hacerlo además mirando hacia el futuro, coincido con él en que la gente, los mexicanos ya están cansados de tanto pleito y conflicto y que lo que necesitan es a alguien que tenga una muy clara idea de como construir un mejor futuro para México y creo que dentro de ello, no tenemos duda, el más preparado, el más talentoso es el doctor José Antonio Meade; yo en lo personal no tengo ninguna duda de donde estará mi voto que será por él", dijo el ex gobernador sonorense.