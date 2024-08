Beltrones rechaza separarse del PRI en el Senado, “mi ADN no ha cambiado”

El exgobernador de Sonora y próximo senador, Manlio Fabio Beltrones, rechazó que vaya a separarse del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, puesto que su ADN no ha cambiado.

Al acudir a credencializarse como senador de la República, la prensa le preguntó si había pensado en ser legislador independiente, hecho que negó, “hoy en la mañana me levanté y revisé mi ADN y no ha cambiado, es totalmente priista desde hace cinco décadas de tal suerte que no tengo esa intención”, dijo.

La semana pasada los senadores electos del partido tricolor aprobaron por mayoría de votos excluir a Beltrones de su bancada en la Cámara alta, debido a la “gravedad de sus acciones”.

Política Reforma judicial: proponen que ciudadanos reciban cinco boletas

Junto a Enrique Ochoa Reza y Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones es uno de los priistas que se opuso abiertamente a la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional del PRI.

En el Senado, Beltrones declaró ante medios de comunicación que hoy se credencializó oficialmente como senador y será después cuando “habremos de vivir los momentos más importantes de la integración de los grupos parlamentarios”.

Admitió que mediante declaraciones públicas Alejandro Moreno calumnió a su persona, “pero este momento ya ha sido transitado y hoy estamos viendo cómo se instala la Cámara de Senadores”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Mencionó que cuando ejerció como coordinador parlamentario, siempre procura que sus compañeros de bancada conserven su autonomía de pensamiento y representen los intereses más importantes en su trabajo legislativo.

“Hoy aquí a lo que ese está llegando es a una legislatura que vuelve a tener a un partido hegemónico, mayoritario, que no llega a construir las dos terceras partes por sí mismo, así como parece que lo hará en la Cámara de Diputados, pero parece que será de debate intenso”, agregó Beltrones al hablar sobre la mayoría de Morena, PT y PVEM.