Bernardo Bátiz acusa conspiración para desacreditar método de la encuesta en Morena

Bernardo Bátiz, consejero de la Judicatura Federal Bernardo Bátiz, aseguró que existe una conspiración en la oposición para intentar desacreditar el método de selección de candidatos que el partido ha pactado de cara las próximas elecciones presidenciales.

"Se está dudando porque hay una conspiración permanente haber en qué nos tropezamos, a ver qué no les gusta. El lema de los contrarios del gobierno es si López dice sí, tú di no. Si López dice no, tú di sí. Y así andan buscándole qué", dijo a las afueras de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena este domingo.

Cuestionado sobre cuál de las corcholatas es su preferida, el ex panista se decantó por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sin mencionarla directamente.

"Tengo preferida y preferidos, no lo sé. Me parece que sería muy interesante una mujer. Estamos viviendo esos tiempos", contestó a pregunta expresa.

Consultado al respecto, descartó que los acuerdos anunciados la tarde de este domingo ya estuvieran planchados desde la semana pasada cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador citó a sus corcholatas y a los gobernadores morenistas en un restaurante cercano a Palacio Nacional.

"Yo estoy seguro que no hay nada planchado, que todo va a funcionar bien, como ha funcionado. Creo totalmente en la palabra del presidente. Yo he visto cómo cumple todo lo que ha ofrecido", explicó.