Bienes de exdirector de Pemex pasarán al patrimonio nacional, advierte AMLO

Luego de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, otorgó un amparo al ex director de Pemex, Emilio N, contra el aseguramiento de una residencia en la Ciudad de México, el presidente López Obrador dijo que esos bienes pasarán al patrimonio nacional como lo establece una reforma que tiene que ver con la extinción de dominio.

“Todos esos bienes de procedencia ilícita tienen que pasar a formar parte del patrimonio nacional, eso es muy claro, no se va a dejar nada sin reparación de daño”.

Por otro lado, reveló que el ex dueño de Altos Hornos de México, Alonso N, presentó una demanda en contra suya por difamación; “está en su derecho”, dijo el presidente.

Foto: EFE

“Tenemos pruebas de que él (Alonso N) vendió la planta de fertilizantes a un sobreprecio calculado en más de 200 millones de dólares y tenemos pruebas de la relación estrecha con los que tomaron la decisión de adquirir esa planta”, expuso.

Sobre este caso de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el jefe del ejecutivo apuntó nunca se había presentado una denuncia con tanto rigor y señalamiento puntual de presuntos delitos y presuntos responsables, porque esto lo tiene que resolver la fiscalía y el poder judicial”.

Emilio N dijo la verdad sobre financiamiento al periódico El Financiero

En cuanto a la serie denuncias que hizo Emilio N, en la declaración a la FGR filtrada a medios, el presidente corroboró que el ex director de Pemex dijo la verdad en el caso de un financiamiento millonario irregular otorgado en beneficio al periódico El Financiero.

“Le pedía al director de Nacional Financiera que me informara, y lo que dice el señor Emilio N en su denuncia, en este caso, no quiero generalizar, no debo generalizar, es cierto porque sí existe el crédito”, finalizó.